Parminder Nagra und Keira Knightley sind Jess und Jules, zwei Teenager aus London. Die Low-Budget-Produktion "Kick it like Beckham" spielte 76 Millionen US-Dollar ein.

Laura Feiersinger hat es in die Bravo Sport geschafft. Nicht hier und jetzt, sondern 2005, als David Beckham mit Real Madrid in der Steiermark trainierte. Selfies waren noch nicht das große Ding, also schnappte sich das Mädel einen lebensgroßen Becks aus Pappe und pilgerte nach Irdning. "Er hat auf der Figur unterschrieben", erinnert sich die 27-jährige Salzburgerin. Ein Foto dieser denkwürdigen Szene wurde in der Bravo abgedruckt. Was für ein Sommer.

Drei Jahre zuvor erschien Kick it like Beckham, ein Film der britischen Regisseurin Gurinder Chadha. Die Komödie erzählt die Geschichte von Jess, einer Jugendlichen aus dem Londoner Vorort Hounslow. Jess stammt aus einer Familie mit indischen Wurzeln, sie spielt gegen den Willen ihrer Eltern Fußball und vergöttert David Beckham. "Mein Zimmer war genauso wie ihres mit Postern zugekleistert", sagt Feiersinger, "ich war ein Riesenfan, ich konnte mich voll identifizieren."

Aber warum Beckham als Idol? Warum kein weibliches Pendant? "Wir hatten kaum Möglichkeiten, Frauenfußball zu sehen. Also hat man sich Vorbilder in der Männerwelt gesucht." Mittlerweile sei es für den Nachwuchs einfacher geworden, sich an Spielerinnen wie Megan Rapinoe oder Alex Morgan zu orientieren. Die Bilder der beiden Weltmeisterinnen aus den USA gingen im vergangenen Sommer um die Welt. So etwas hätte es früher nicht gegeben.

Obwohl Chadha selbst nie Fußball gespielt hat, betrachtet die Filmemacherin Kick it like Beckham als autobiografisches Werk. Sie wuchs ebenso in Hounslow auf, die dargestellte Familie soll ihr nicht fremd sein. Bend it like Beckham, wie der Film in der Originalfassung hieß, steht in der Tradition von Klassikern wie Flashdance oder Billy Elliot. Die Botschaft: Gehe deiner Leidenschaft nach. Lebe deinen Traum. Oder irgendein anderer Kalenderspruch.

Der Trailer zum Film. Tom Trailer

Für die Darstellung von Jess wurde die britische Schauspielerin Parminder Nagra 2002 mit dem Presidential Award der Fifa geehrt. Die Auszeichnung würdigt besondere Verdienste um den Fußball. Pele hat sie bekommen, Franz Beckenbauer auch. Die Rolle der Jess hätte sich laut Fifa mit Fragen der kulturellen Konformität beschäftigt und diene hervorragend dazu, den Fußball als Spiel für alle Frauen aller Kulturen ins Rampenlicht zu rücken.

Aber wie realistisch sind denn die Fußballszenen in Kick it like Beckham? Immerhin haben die beiden Hauptdarstellerinnen Parminder Nagra und Keira Knightley intensiv trainiert, um auf dem Rasen nicht hoppertatschig zu wirken. Sind Nagra und Knightley Fußballerinnen oder Schauspielerinnen bei der Arbeit? "Man erkennt, dass die Mädels keine Profis sind. Die Szenen wirken gestellt, aber so ist es wohl in den meisten Sportfilmen."

Feiersinger wurden im Gegensatz zu Jess niemals Steine in den Weg gelegt. Vater Wolfgang feierte mit Austria Salzburg und Borussia Dortmund große Erfolge. "Ich habe keinen Widerstand gespürt. Manche Burschen waren skeptisch. Dann haben sie aber gesehen, dass ich kicken kann." Als Teenager hätte sie nicht zu träumen gewagt, ins Halbfinale einer Europameisterschaft einzuziehen. 2017 gelang ihr dieser Coup mit dem österreichischen Nationalteam.

England ist das Ziel

Im kommenden Jahr hätte die Europameisterschaft in England stattfinden sollen. Daraus wird aber nichts. Aufgrund der Covid-19-Pandemie verschob der europäische Fußballverband die für Juni geplante EM der Männer auf 2021 und legte in weiterer Folge fest, dass das Turnier der Frauen zwischen dem 6. und 31. Juli 2022 stattfinden wird. Eine Teilnahme an der Endrunde wäre für Laura Feiersinger "ein Traum".

Poster von David Beckham schmückten ihr Zimmer: Laura Feiersinger. Foto: imago images / Hartenfelser

Die Chancen stehen jedenfalls nicht schlecht. Österreich führt die Qualifikationsgruppe G mit vier Siegen aus vier Spielen an. 16 Toren – zwei gehen auf Feiersingers Konto – steht kein einziger Gegentreffer gegenüber. Gut, die Spiele gegen Frankreich stehen noch aus, aber der Kurs stimmt. Zumindest über das Playoff der Gruppenzweiten ist eine erfolgreiche Qualifikation denkbar: "Wenn alles passt, wenn alle über sich hinauswachsen, ist auch in England vieles für uns möglich."

Vorerst steht für die Mittelfeldspielerin aber die Rückkehr in den Liga-Alltag an. Feiersinger ist beim 1. FFC Frankfurt engagiert, mit sieben Meistertiteln und vier Europapokalsiegen dem erfolgreichsten Verein Deutschlands. Für den Tabellensechsten traf sie im Herbst fünfmal, nun ist Training in Kleingruppen angesagt. Beckham ist derweil unter die Klubbesitzer gegangen, er betreibt den Club Internacional de Fútbol Miami, kurz Inter Miami. Vor dem ersten Meisterschaftsspiel in der Major League Soccer gönnte sich der 44-Jährige zu Werbezwecken einen Scotch. Drink it like Beckham sozusagen. (Philip Bauer, 23.4.2020)