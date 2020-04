Die Android 11 Developer Preview 3 auf einem Pixel 2 XL. Foto: Proschofsky / STANDARD

Die Mitarbeiter von Google mögen derzeit – wie so viele andere auch – größtenteils im Homeoffice feststecken, die Entwicklung der nächsten Android-Generation schreitet aber trotzdem wie geplant voran. Und so gibt es nun bereits die dritte Testversion zum Download.

Entwickler

MIt der Android 11 Developer Preview 3 nimmt Google vor allem weitere strukturelle Verbesserungen für Entwickler vor, die man denn auch in der eigenen Ankündigung in den Vordergrund stellt. So gibt es neue Schnittstellen, über die Entwickler künftig erfahren können, warum ihre App vom System beendet wurde. Zudem gibt es mit GWP-ASan ein neues Tool, das mit minimalem Overhead gewisse Speicherfehler aufspüren kann – was nicht zuletzt aus einer Sicherheitsperspektive hilfreich sein sollte. Ist. Mit ADB Incremental soll die Installation von großen App-Paketen (APKs) im Testverlauf bis zu zehnmal flotter sein. Dies ist vor allem für Spieleentwickler wichtig, die oft sehr große Pakete im Einsatz haben. Und nicht zuletzt gibt es nun "Wireless Debugging": Entwickler können ADB jetzt also auch drahtlos nutzen. In Zukunft soll das Pairing der Geräte dann auch noch über einen Austausch von QRCodes weiter vereinfacht werden.

Versteckte Details

Jenseits von dem, was Google offiziell ankündigt, bringt die DP3 aber auch wieder einige für Nutzer interessante Änderungen. So findet sich in den Systemeinstellungen eine neue Option, über die Apps, die schon länger nicht mehr benutzt wurden, automatisch sämtliche Berechtigungen entzogen werden können. Damit wird verhindert, dass länger schon nicht mehr genutzte Apps – an die viele Nutzer wohl schon nicht mehr denken – weiter Zugriff auf sensible Daten haben.

Zu den sichtbaren Änderungen am User Interface gehört ein umgestalteter Task Switcher, bei dem die meist genutzten Apps sowie das Suchfeld entfernt wurden. Stattdessen gibt es nun Buttons, die es vereinfachen einen Screenshot der betreffenden App aufzunehmen. Ebenfalls neu ist eine Undo-Möglichkeit für das Entfernen der letzten App an dieser Stelle. Es reicht dafür von oben nach unten über den Bildschirm zu wischen – also die umgekehrte Geste zu jener für das Beenden von Programmen.

Details

Dazu kommt dann noch weiterer Feinschliff am Benachrichtigungssystem. Neben kleineren Layoutänderungen gibt es jetzt die Möglichkeit auch an sich fix positionierte Benachrichtigungen wegzuwischen. Diese tauschen dann nur mehr klein als Texteintrag am unteren Ende dieser Ansicht auf. Außerdem kann die Sensibilität der Gestenerkennung am linken und rechten Bildschirmrand jetzt getrennt angepasst werden.

Download

Google betont, dass die Developer Preview 3 bislang ausschließlich für Entwickler gedacht ist. Das offizielle Android-Beta-Programm, an dem sich dann auch interessierte User beteiligen können, soll allerdings bereits mit der nächsten Testversion im Mai starten. Dann sollte auch die Verfügbarkeit der Beta-Version ausgedehnt werden, bisher ist diese nämlich auf Googles eigene Smartphones ab dem Pixel 2 beschränkt. Für die erste Beta wird auch die Vorstellung zahlreicher weiterer, für Endnutzer relevanter Neuerungen erwartet. Die fertige Version von Android 11 dürfte wie in den Vorjahren Ende Sommer erscheinen. (Andreas Proschofsky, 24.04.2020)