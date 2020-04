Claudia Reiterer bekommt einen neuen Chef für "Im Zentrum": Matthias Schmelzer soll die politischen ORF-Talkformate leiten. Foto: ORF

Die politischen Talkformate "Im Zentrum", "Sommergespräche" und "Pressestunde" des ORF-Fernsehens bekommen nach STANDARD-Infos einen neuen Chef: Matthias Schmelzer, bisher stellvertretender Leiter und zeitweise schon interimistischer Sendungsverantwortlicher der "ZiB 2" soll den Job übernehmen.

Der langjährige Talk-Verantwortliche und frühere ORF-Fernsehchefredakteur Robert Stoppacher geht mit Monatsende in Pension, die Zeit für eine Nachfolgeregelung drängte also. Weil in Zeiten von Corona-Distanzierung und Home Office Hearings ebenso schwierig abzuhalten sind wie ebenfalls vorgesehene Abstimmungen der Redakteurinnen und Redakteure über ihre ORF-Vorgesetzten, dürfte Schmelzer zunächst interimistisch bestellt werden. Bestätigungen darüber stehen aus, ORF-2-Chefredakteur Matthias Schrom hat die geplante Besetzung nach STANDARD-Infos aber intern schon kommuniziert.

Schmelzer war schon stellvertretender Sendungschef von Wolfgang Wagner bei der "ZiB 2", der 2018 zum "Report" wechselte, er leitete die "ZiB 2" interimistisch, bis Christoph Varga die Sendungsverantwortung übernahm. (fid, 24.4.2020)