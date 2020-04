Die Möbelhausfamilie singt via Skype für jüngsten Spot

Die Möbelhausfamilie Putz nimmt erwartungsgemäß und gerade noch rechtzeitig vor der nächsten Lockerung die Corona-Lage der Kundschaft auf: Zuhause, so die Story von Demner, Merlicek & Bergmann, ist natürlich einfacher, wenn man in einem Möbelhaus mit vielen, vielen Zimmern wohnt.

DMBWien

Der aktuelle Spot wurde mit den Familienmitgliedern via Skype gedreht, laut Agentur "der erste Spot Österreichs, der auf dieses Medium zurückgreift". DMB: "Die Gesundheit aller Mitwirkenden hatte natürlich für das Team von XXXLutz höchste Priorität. Und so wurde auch besonders auf Oma Putz geschaut, die am Ende des Spots ihren Telefon-Auftritt hat."

"XXXL Stay at home" wirbt, klar in Corona-Zeiten, insbesondere für Onlineshopping. (red, 24.4.2020)