Aktuell gibt es Brösel um den Online-Theorieunterricht bei Fahrschulen. Foto: APA/dpa/Swen Pförtner

Die Krise um das Coronavirus betrifft auch Fahrschüler massiv. So wird nun statt des Theorieunterrichts in den Fahrschulen verstärkt auf Online-Kurse gesetzt. Das ist aber nach Meinung des Fachverbandes der Fahrschulen rechtswidrig, wie dessen Geschäftsführer Stefan Ebner am Freitag einen Bericht des "Kurier" (Freitagsausgabe) bestätigt.



Easy Drivers für Distance Learning

Dem gegenüber stehen aber die Easy Drivers-Fahrschulen auf dem Standpunkt, dass die Gesetzeslage sehr wohl Möglichkeiten zum Distance Learning gibt. Ebner betonte, dass die Gesetzeslage besage, dass die Theorie im Rahmen eines Präsenzunterrichtes zu erfolgen hat. Der "Kurier" zitierte dazu die Verkehrsreferentin der Bezirkshauptmannschaft Baden bei Wien, Karin Ferstl: "Ein Online-Kurs wäre schlichtweg nicht rechtens." Online-Kurse dürfen demnach nur als freiwillige Zusatzangebote zur Vertiefung des Stoffes bereitgestellt werden.

Anwesenheit schwer zu kontrollieren

Da würde bedeuten, dass Fahrschüler, die an solchen Online-Kursen teilgenommen haben, den Theorieteil in einer Fahrschule nachholen müssten, sobald diese wieder geöffnet haben , so der "Kurier". Fahrschulvertreter geben beispielsweise zu bedenken, dass die Anwesenheitspflicht bei Online-Kursen nur schwer kontrolliert werden kann.

"Wir sind fassungslos"

Die Easy Drivers-Fahrschulen, deren Kunden von dem Nachholen betroffen wären, verstehen diese Rechtsauslegung nicht. "Wir sind fassungslos", sagte Walter Harm, Geschäftsführer der Easy Drivers-Fahrschulen, am Freitag in einer Aussendung. "Distance Learning ist auch für den Fahrschulunterricht nicht explizit verboten und erfüllt die Erfordernisse, die der Unterricht laut Kraftfahrgesetz erfüllen muss und minimiert das Corona-Ansteckungsrisiko auf null."

"Kein vernünftiges Argument gegen Distance Learning"

"Der Theoriekurs via Distance Learning schließt außerdem mit derselben behördlichen Theorieprüfung ab wie der Präsenzkurs im Schulungsraum. Es gibt also kein vernünftiges Argument gegen Distance Learning", meinte Harm. Es gebe weder gesetzliche Normen noch eine Judikatur, "die dieses Unterrichtsverfahren explizit verbieten". Das Unterrichtsverfahren erfülle "die Erfordernisse, die der Unterricht laut Kraftfahrgesetz erfüllen muss", hieß es. (APA, 24.4.2020)