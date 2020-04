Schulen und Kindergärten waren jetzt wochenlang geschlossen. Jetzt sollen sie wieder hochgefahren werden. Am Freitag hat die Regierung einen Stufenplan zur Wiederöffnung der Schulen für rund 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler bekanntgegeben. Wann wer wieder in die Schule gehen darf und was es mit dem Ruf von Kindern als "Superspreader" auf sich hat, erklärt Rosa Winkler-Hermaden vom STANDARD. Den Podcast hören Sie hier. (red, 24.4.2020)

Um die Sicherheitsabstände einzuhalten, wird immer nur die Hälfte einer Klasse anwesend sein. Foto: Reuters/WOLFGANG RATTAY