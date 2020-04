(Ein Zimmer. In der Bühnenmitte ein Lehnsessel, Rücken zum Publikum. Davor, für die Zuschauer nur durch Ton und Lichtschein erahnbar, ein eingeschalteter Fernsehapparat. Aus dem Fernsehapparat die Stimme Nadja Bernhards.)

DIE STIMME NADJA BERNHARDS: Der Schlussbericht der von der Bundesregierung im Gefolge der Corona-Krise eingesetzten Humorkommission liegt nun vor. Wie deren Vorsitzende, die Inhaberin und Geschäftsführerin des Happy-Business-Instituts für Kreativität und Kommunikation Jenny Simanowitz, in einer Pressekonferenz erklärte, habe die Analyse gezeigt, dass Humor in unerträglichen Situationen, beispielsweise in Konzentrationslagern, unter totalitären Regimen, aber auch bei einer schweren Krankheit zur Linderung von Leiden und zum Aufbau von Widerstand verwendet werden kann. Aufgrund dieser Ergebnisse hat die Regierung ORF und Private angewiesen, in Hinkunft vermehrt Formate wie "Was gibt es Neues", "Die Kabarett-WG" oder "Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch" in ihr Programm aufzunehmen, um so den Bürgerinnen und Bürgern – (Man hört ein undefinierbares Geräusch und gleich darauf das Klirren eines zu Boden fallenden metallenen Gegenstands.)

DIE STIMME NADJA BERNHARDS: – Gelegenheit zu geben, zu jeder Tageszeit bei den lustigsten Comedians des Landes ein wenig Energie zu tanken. – So weit die gute Nachricht, nun aber die aktuellen Zahlen von heute Nachmittag. Tarek.

(Eine Blutlache bildet sich auf dem Boden unter dem Lehnsessel.)

DIE STIMME TAREK LEITNERS: Ja, und da gibt es diesmal leider wenig Erfreuliches, denn nach dem deutlichen Rückgang der Todeszahlen vergangene Woche ist heute wieder ein markanter Anstieg der coronabedingten Sterbefälle –

(Vorhang)

(Antonio Fian, 24.4.2020)