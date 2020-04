Julian (Julianne Moore) ist in ihrem politischen Kampf zunehmend isoliert. 2027 steht die Menschheit vor dem Aussterben. Fortpflanzung tut not. Eine beklemmende Dystopie, inszeniert von Alfonso Cuarón: "Children of Men" um 23.55 Uhr auf ZDF neo. Foto: ZDF und Jaap Buitendijk

9.55 QUE SERA

Der Mann, der zu viel wusste (The Man Who Knew Too Much, USA 1956, Alfred Hitchcock) Hitchcocks Remake seines eigenen Films aus dem Jahre 1935 verdichtet Kriminalismus und Melodramatik. James Stewart und Doris Day in den Fängen marokkanisch-britischer Umtriebe: geschwind und liebenswert, familiär und spannend. Die Finalsequenzen in der Royal Albert Hall (der König, der Mörder, die Waffe, die Partitur, der Taktstock, die Tschinellen, der Schrei) und bei der Politikerparty (Day singt mit einem verzweifelt-jubilierenden "Que sera, sera" ihren verlorenen Sohn herbei) zählen zum Packendsten, das der gesamte Hitchcockismus anzubieten hat. Bis 11.50, ORF 2

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Themen: Das Tiroler Ötztal während der Quarantäne. / Einschränkung von Grundrechten in Altersheimen? / Hochzeiten und Todesfälle in Zeiten der Corona-Krise. Bis 19.00, ORF 2

19.20 DOKUMENTATION

Wem gehören die Schätze des Kaisers? Prinz Georg Friedrich von Preußen, der Nachfahre des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II., fordert enteignete Kunstobjekte zurück und eine Entschädigung in Millionenhöhe. Vor Gericht läuft alles auf eine Frage zu: Verhalfen die Hohenzollern den Nazis zur Macht? Bis 20.00, 3sat

22.40 DOKUMENTATION

Im Königreich der Ameisen Der Schmetterling Niphanda fusca legt seine Eier in das Nest von Ameisen, die Blattläuse großziehen. So geht er sicher, dass sein Nachwuchs alle Nährstoffe bekommt, die er benötigt. Fantastische Kleinwesen, Wunder der Welt. Bis 23.25, Arte

23.10 VERFÜHRERISCH

Sea of Love – Melodie des Todes (USA 1989, Harold Becker) In einzelnen Szenen läuft Al Pacino zu Höchstform auf, und wenn auch seine Rolle eines dienstmüden, geschiedenen New Yorker Polizisten weniger von ihm abverlangte als zum Beispiel Sonny in Dog Day Afternoon oder sein Michael in The Godfather, schafft er es, allein durch seine Präsenz dem Film jene blümerante Atmosphäre zu verleihen, in der die Dinge sich schließlich ereignen. Ellen Barkin als erotisch-gefährliche Hauptverdächtige vermag ihrerseits einen wesentlichen Beitrag zum guten Gelingen zu leisten. Bis 1.00, 3sat

23.30 NARBENGESICHT

Scarface (USA 1983, Brian De Palma) Brian De Palmas Remake des Howard-Hawks-Gangsterklassikers wurde seinerzeit nicht gerade wohlwollend aufgenommen. Zu Unrecht, denn De Palma gelang es, das 30er-Jahre-Milieu des Originals auf intelligente Weise in die 80er zu verpflanzen. Nunmehr regieren Drogenhandel und Prostitution die Unterwelt, und der Gangster (Al Pacino), dessen Aufstieg und Fall wir erleben, ist kein Italoamerikaner mehr, sondern ein kubanischer Flüchtling. Neben Pacino beeindruckt in diesem kleinen Meisterwerk Michelle Pfeiffer in ihrer ersten Superrolle. Bis 1.00, ORF 1

23.55 DYSTOPIE

Children of Men (USA 2006, Alfonso Cuarón) 2027 steht die Menschheit vor dem Aussterben, eine schwangere illegale Einwanderin im abgeriegelten England wird zur Hoffnungsträgerin. Dystopie, von Alfonso Cuarón beklemmend realistisch ausgemalt. Bis 1.30, ZDF neo