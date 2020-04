Das billigste iPhone ist dank dem A13-Chip ein Pfitschipfeil. Foto: Apple

479 Euro kostet das neues iPhone SE. Wie Android Central berichtet, weist das günstigste Smartphone von Apple mehr Leistung auf, als die teuersten Android-Geräte. Einzig in einem Bereich muss man sich geschlagen geben und zwar beim Thema 5G. Ansonsten ist Apples A13-SoC in allen Bereichen performanter als der aktuell stärkste Chip für Android-Smartphones, nämlich der Snapdragon 865.

High-End-Prozessor für langen Support

Die Entscheidung, den High-End-Prozessor in dem Einsteiger-Smartphone zu verbauen, hat gute Gründe. So will Apple einen möglichst langen Support bieten. Das fünf Jahre alte iPhone 6S erhielt etwa iOS 13. Eine ähnlich lange Unterstützung kann man sich also auch beim neuen iPhone SE erwarten. In der Android-Welt sieht dies im Normalfall anders aus: Hier ist der Support nach etwa zwei Jahren zu Ende.

iPhone SE erhält in ersten Tests viel Lob

Bei Android Central nennt man die Tatsache, dass beim neuen iPhone SE ein A13-Prozessor verbaut ist "verrückt". Gespart wird dafür anderorts: So weist das Smartphone ein vergleichsweises veraltetes Design auf. Auf der Rückseite findet sich außerdem "nur" eine einzige Kamera. Bei ersten Tests kann das Smartphone überzeugen. So lautet der Tenor, dass es ein großartiges Gerät mit sehr gutem Preis ist. (red, 24.4.2020)