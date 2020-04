In der Nationalbibliothek regiert Ludwig van Beethoven. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Entgegen ihrer ursprünglichen Absicht haben die Bundesmuseen Albertina, Belvedere und Kunsthistorisches Museum zuletzt angekündigt, vor 1. Juli zumindest teilweise wieder aufzusperren. Nun ziehen weitere Häuser nach.

Die Österreichische Nationalbibliothek plant, ihre Museen und Lesesäle Anfang Juni wieder zu öffnen, kündigte Generaldirektorin Johanna Rachinger an. Die genauen Bedingungen hingen noch von den gesundheitspolitischen Vorgaben der Bundesregierung ab. Im Mumok verweist Direktorin Karola Kraus auf eine Anfang kommender Woche angesetzte Bundesmuseenkonferenz mit Staatssekretärin Lunacek, nach der man endgültige Entscheidungen treffen könne. Auch im Museum für Angewandte Kunst (Mak) arbeitet man an Plänen, das Haus am Ring nun doch früher aufzusperren. Die konkreten Vorhaben wolle man hier Mitte kommender Woche präsentieren. (APA, 25.4.2020)