Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes zu den Hintergründen der Tat dauern noch an, der Verdächtige zeigte sich aber geständig

Der Mann soll zwei Mal auf seine Mutter geschossen haben, dann verständigte er über Notruf die Polizei und gestand die Tat. Foto: APA/LUKAS HUTER

Kronstorf – Ein 46-Jähriger soll in der Nacht auf Samstag in Kronstorf (Bezirk Linz-Land) seine 81-jährige Mutter mit einem Kleinkalibergewehr erschossen haben. Die Polizei teilte in einer Aussendung mit, dass die Mutter ihrem Sohn "ständig Vorwürfe gemacht haben dürfte".

Kurz nach Mitternacht soll der Mann in sein Zimmer gegangen sein und die Waffe geholt haben. Der Mann soll zwei Mal auf seine Mutter geschossen haben, dann verständigte er über Notruf die Polizei und gestand die Tat. Vor dem Haus wartete er auf die eintreffenden Beamten und ließ sich widerstandslos festnehmen. Er zeigte sich umfassend geständig. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Steyr wurde der Mann in die Justizanstalt Garsten gebracht. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes zu den genaueren Hintergründen der Tat liefen noch.

Bis März wurden in Österreich bereits sechs Frauen getötet, im vergangenen Jahr waren es 34. Die Täter stammen meist aus dem engsten Umfeld der Frauen. Nur etwa zehn Prozent der Anzeigen bei häuslicher Gewalt endeten mit einer Verurteilung. Oft habe man mit Wiederholungstätern zu tun: Bei 92 Prozent der polizeilichen Wegweisungen wurde bereits zuvor eine Straftat begangen. Gewaltschutzorganisationen fordern immer wieder eine Aufstockung der Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen. (APA, red, 25.4.2020)