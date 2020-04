Veranstaltungen wie Konzerte von Alice Cooper wird es diesen Sommer nicht geben. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Lob von mehreren Seiten gibt es für die Gutscheinlösung für aufgrund der Corona-Pandemie abgesagte Veranstaltungen. Nicht nur Veranstalter, auch die Wirtschaftskammer Wien begrüßt den für Kunst-, Kultur- und Sportveranstaltungen vorgesehenen Gesetzesentwurf, der am Dienstag im Parlament beschlossen werden soll. Die Barracuda Gruppe mit ihren angeschlossenen Firmen und Partnern stehe etwa "zu 100 Prozent hinter dieser Entscheidung", hieß es in einer Aussendung des Konzertveranstalters. "Auf Basis der uns bekannten zu erlassenden Richtlinien arbeiten wir ab sofort an einer raschen und kundenfreundlichen Umsetzung mit allen unseren Ticketingpartnern."

Laut Grünen-Kultursprecherin Eva Blimlinger ist vorgesehen, dass für Tickets bis zu einem Wert von 70 Euro ein Gutschein ausgestellt wird. Für teurere Karten kann man sich bis zu 180 Euro auszahlen lassen. Ein etwaiger Betrag, der den addierten Gesamtwert von 250 Euro übersteigt, wird wiederum in einen Gutschein umgewandelt. Gültig sind diese bis Ende 2022. Wurden die Gutscheine bis dahin nicht konsumiert, hat man Anspruch auf eine Rückerstattung. (APA, 25.4.2020)