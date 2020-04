Die englische Premier League erwägt offenbar eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs ab dem 8. Juni in ausgewählten Stadien. Über einen entsprechenden Plan berichtet die britische Tageszeitung The Times. Demnach befinden sich Vertreter aus dem Sport in Gesprächen mit der Regierung über mögliche Szenarien. Die Chefs der englischen Fußball-Liga sollen den Plan "Projekt Neustart" bereits bei einer Aktionärsversammlung in der vergangenen Woche präsentiert haben.

Der Ball soll bald wieder rollen in England. Foto: Reuters/Lee Smith

Das Konzept zur Rückkehr zum Spielbetrieb sieht laut Times die Durchführung der 92 ausstehenden Partien in "genehmigten Stadien" vor. Die Spiele sollen bei entsprechender Erlaubnis durch die Regierung hinter verschlossenen Türen ausgetragen werden, maximal 400 Personen erhalten dabei Zutritt zum Stadion. Der 22. August sei dazu als Startdatum für die Saison 2020/21 vorgeschlagen worden.

Der Ball ruht in der Premier League aufgrund der Coronakrise seit dem 13. März. Der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp benötigt noch maximal zwei Siege zum Gewinn der ersten Meisterschaft seit 30 Jahren.