Trump wirft den Medien wieder einmal "Fake News" vor. Foto: APA/AFP/OLIVIER DOULIERY

Washington – US-Präsident Donald Trump stellt seine regelmäßigen Pressekonferenzen in der Corona-Krise offenbar infrage. Was habe es für einen Zweck, Pressekonferenzen im Weißen Haus abzuhalten, wenn die Medien "nichts als feindselige Fragen stellen & sich dann weigern die Wahrheit oder Fakten genau zu berichten", schrieb Trump am Samstagabend (Ortszeit) auf Twitter.

"Sie haben Rekord-Einschaltquoten & das amerikanische Volk bekommt nichts als Fake News." Das sei den Aufwand nicht wert, klagte Trump. Ob sein Tweet bedeutet, dass er künftig keine Pressekonferenzen mehr zur Corona-Krise halten möchte, war unklar. Am Samstag gab es kein solches Briefing.

Trump hat seit Mitte März fast täglich Pressekonferenzen abgehalten, die teilweise länger als zwei Stunden dauerten. Journalisten konnten ihm dabei ausführlich Fragen stellen. Wegen verbaler Attacken auf einige Medienvertreter, umstrittener, teils falscher Aussagen und viel Eigenlob handelte sich Trump aber zunehmend Kritik für seine Auftritte ein.

Desinfektionsmittel spritzen

Am Donnerstag hatte Trump bei der Pressekonferenz Forscher ermuntert, Möglichkeiten zu prüfen, Menschen im Kampf gegen das Virus direkt Desinfektionsmittel zu spritzen. Damit löste er breite Empörung aus. Am Freitag versuchte er, seine Äußerungen einzufangen, und sagte, diese seien nur "Sarkasmus" gewesen.

Während Trump über ein Ende nachdenkt, fordern namhafte Medienwissenschafter US-Fernsehsender auf, Trumps Pressekonferenzen nicht mehr live und unkommentiert zu übertragen. Medienexpertinnen wie Susan Douglas von der University of Michigan oder Jay Rosen (New York University) wenden sich in einem Offenen Brief an US-Fernsehsender wie NBC, CBS oder CNN. Tenor: Trumps "Missinformationen" zum Coronavirus seien eine Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung. Die TV-Anstalten sollten statt der Live-Übertragungen nur eine Zusammenfassung mit jenen Informationen weitergeben, die von Gesundheitsexperten bestätigt würden. (APA, red, 26.4.2020)