Im TV-Tagebuch des STANDARD schreibt Karin Bauer: "Regisseurin Franziska Bruch lässt Hasspostings in den ruhig getakteten Fluss der filmischen Umsetzung donnern, versetzt die Dialoge mit reichlich von dem, was an extremen Feindbildern dazugehört – Furtwänglers schwarze Co-Ermittlerin Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) kriegt natürlich zu hören: "Afrika braucht dich, hau ab!"

Der mächtige Hass ist von der Leine gelassen – und die große, kühle, blonde Furtwängler kommt als Gegenstück besonders gut zur Geltung. Damit ist die Position dieses Tatorts zum Thema Rechtsfeminismus klar, dessen Akteure sich, wie so oft, als bigotte Fehl geleitete und ängstliche Mitläufer erweisen."