Eingeschränkte Aussichten: Über das Ausmaß der Corona-Krise herrscht auch in der Baubranche Unsicherheit. Foto: Imago

Wien – Der börsennotierte Baukonzern Porr hat im abgelaufenen Geschäftsjahr beim Gewinn deutlich abgebaut. Das Konzernergebnis brach 2019 gegenüber dem Jahr davor von 66 auf 28 Millionen Euro um 58 Prozent ein. Der Gewinn je Aktie sank um 74 Prozent auf 0,5 Euro. Die Produktionsleistung entwickelte sich mit rund 5,6 Milliarden Euro stabil, teile das Unternehmen Montagfrüh mit.

Der Gewinn vor Steuern ging von 88 auf 37 Millionen Euro massiv nach unten. Grund dafür seien Einmaleffekte wie "der einmalige negative Ergebnisbeitrag eines Projekts in Norwegen sowie ein hoher Preis- und Margendruck in Polen", so die Begründung des Managements. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen verbesserte sich das Ergebnis (Ebitda) im Jahresabstand geringfügig um 1,3 Prozent auf 222 Millionen Euro.

Der Auftragseingang blieb den Angaben zufolge mit 7,1 Milliarden Euro nahezu unverändert. Um 12,5 Prozent deutlich zurückgegangen ist 2019 hingegen der Ordereingang – von 6,3 Milliarden auf 5,5 Milliarden Euro.

Keine Dividende

Die Dividende wird gestrichen – allerdings nicht wegen des massiven Gewinneinbruchs, sondern angesichts der Coronakrise, die im März einsetzte und auch die Porr dazu veranlasste, staatliche Hilfe in Form des Kurzarbeitsmodells in Anspruch zu nehmen. Der Entfall der Gewinnausschüttung werde der Hauptversammlung "als Vorsichtsmaßnahme im Hinblick auf die Covid-19-Pandemie" sowie "aus Solidarität gegenüber allen Stakeholdern der Porr" vorgeschlagen.

Es bestehe derzeit eine "hohe Unsicherheit bezüglich des tatsächlichen Ausmaßes der Corona-Krise und der wirtschaftlichen Implikationen aus dem Shutdown". Eine seriöse Bewertung und Anpassung der im März kommunizierten Unternehmensziele für das Jahr 2020 sei daher "zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich".

Weltweit beschäftigte Österreichs zweitgrößter Baukonzern hinter der Strabag im vergangenen Jahr 19.828 Mitarbeiter – das waren um 4,3 Prozent mehr als 2018. (APA, 27.4.2020)