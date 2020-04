Bei "Cyberpunk 2077" will CD Projekt RED vor so manchen Thematiken nicht zurückschrecken. Foto: Cyberpunk 2077

Bis Cyberpunk 2077 erscheint, werden noch einige Wochen vergehen. Als Release ist nach einer Verschiebung der 17. September 2020 angepeilt. Bereits jetzt hat Cyberpunk 2077 nun eine Altersbeschränkung erhalten. Wie zu erwarten, ist das Spiel erst für über 18-Jährige vorgesehen. Entwickler CD Projekt RED hat auch eine Liste angegeben, welche Inhalte dafür verantwortlich sind.

Heftige Inhalte

So ist unter anderem die Rede von "Drogenkonsum", "intensiven Sex-Szenen", "Suizid", "Prostitution", "Nacktheit, "sexueller Gewalt", "Verstümmelung", "Gewalt mit Waffe" und "Gewalt ohne Waffe". Bereits bei The Witcher 3 wurden von der polnischen Spieleschmiede die Grenzen ausgelotet. Nun geht man mit Cyberpunk 2077 offenbar ein paar Schritte weiter.

Neuer Meilenstein

CD Projekt RED will bei dem anstehenden Spiel auch hinsichtlich Open-World und der Kreierung von Charakteren einen neuen Meilenstein liefern. Kürzlich veröffentlichtes Gameplay aus einer Q&A-Session zeigt auf, wie lebendig der Spielort Night City geworden ist. Bei der Erstellung der Spielfigur werden dem Nutzer keine Grenzen gesetzt: So spielt das Geschlecht in der Dystopie keine Rolle mehr.

Cyberpunk 2077

Ungefährdeter Release

Bei Cyberpunk 2077 schlüpft man in die Rolle von "V", der in einer futuristischen Welt voller Gefahren zwischen die Fronten gerät. Megakonzerne haben die Herrschaft an sich gerissen. Der menschliche Körper hat dank intelligenten Maschinen zudem ausgedient. Cyberpunk 2077 zählt heuer zu den meisterwarteten Spielen. So manche Hersteller haben aufgrund der Corona-Krise den Release ihrer Games vorerst verschoben. Cyberpunk 2077 soll davon aber nicht beeinträchtigt sein. (red, 27.4.2020)