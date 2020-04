"No Man's Sky" ist noch lange nicht fertig. Foto: Hello Games

Wie geht es mit No Man's Sky weiter? Mittlerweile hat das Weltraum-Spiel rund vier Jahre auf dem Buckel und nach dem desaströsen Launch etliche Updates erhalten. Über die Zeit wurde aus No Man's Sky durch die regelmäßigen Verbesserungen dann auch ein tatsächlich gutes Game. Nun hat Entwickler Hello Games klargestellt, dass man aber noch lange nicht beim Ende angelangt sei.

"Ambitionierte Zusatzinhalte"

So betont Chefentwickler Sean Murray in einem Blogeintrag, dass No Man's Sky noch nicht fertig ist. Noch heuer sollen weitere "ambitionierte Zusatzinhalte" kommen. Die gesamte britische Spieleschmiede befinde sich aufgrund der Corona-Krise zurzeit im Home-Office. An den Plänen des Entwicklers soll sich dadurch aber nichts ändern. Vielmehr sollen heuer neue Inhalte, Erweiterungen und Anpassungen bevorstehen.

Wartezeit soll verkürzt werden

Um die Wartezeiten zwischen den Updates zu verkürzen, wolle man die Neuerungen aber offenbar aufteilen. Bislang hat man es so gehandhabt, dass in unregelmäßigen Abständen riesige Erweiterungen kostenlos veröffentlicht wurden. Zuletzt erschien im August 2019 das Beyond-Update, das unter anderem einen verbesserten Multiplayer und eine VR-Portierung mit sich brachte. Zwischen den Updates lag zumeist ein Jahr. (red, 27.4.2020)