Alien: Isolation gilt als eines der besten Horror-Spiele aller Zeiten. Um die Verkaufszahlen des mittlerweile sechs Jahre alten Games anzukurbeln, wird der Titel auf Steam nun kurzzeitig für nicht einmal zwei Euro verkauft – mit Erfolg. So hat der vorrübergehende Preisnachlass dafür gesorgt, dass Alien: Isolation zum globalen Topseller avanciert ist.

Worum es bei dem Spiel geht

Das Spiel setzt die Handlung des ersten Alien-Films von Ridley Scott fort. Amanda Ripley, Tochter der Protagonisten Ellen Ripley, arbeitet als Technikerin beim Weyland-Yutani-Konzern. In deren Auftrag reist sie zur tief im All gelegenen Raumstation "Sewastopol", die ausrangiert werden soll.

Doch bei ihrer Ankunft auf "Sewastopol" muss Ripley feststellen, dass die Station offenbar von einer Katastrophe heimgesucht wurde. Sie ist in einem desolaten Zustand, in den Gängen flackert die Beleuchtung, automatische Türen funktionieren oft nicht, überall finden sich durchgerissene Kabel und Rohrbrüche. An die Stelle arbeitsamen Astronautenalltags ist ein grausamer Überlebenskampf gerückt, an dem nun auch die junge Technikerin teilnehmen muss.

Sehr viel Lob – auch für VR-Umsetzung

Medien und Spieler überschütteten das Game damals mit Lob. So hält der Titel bei Metacritic bei rund 81 von 100 möglichen Punkten. Auf Steam sind gar 92 Prozent der fast 20.000 Wertungen positiv. "Ein fantastisches Science-Fiction-Horrorspiel, das nicht die Aufmerksamkeit erhielt, die es sich verdient hätte", merkt ein User etwa an. Alien: Isolation kann auch mit VR-Brille gespielt werden. Dies soll das Spielerlebnis noch deutlich verbessern, wie einige Nutzer auf Steam feststellen. (red, 27.4.2020)