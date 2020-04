Nvidia-CEO Jensen Huang lädt zur Keynote. Foto: Nvidia

Mitte Mai präsentiert Nvidia seine nächste Grafikkarten-Generation. Konkret findet die Konferenz am 14. Mai 2020 um 15 Uhr österreichischer Zeit statt. Übertragen wird die Keynote über den eigenen YouTube-Kanal. Neuigkeiten zu Nvidias Portfolio hätte es ja bereits bei der Hausmesse GTC Ende März geben soll – diese fiel aber Corona zum Opfer.

Hinweis auf Namen von neuer Generation

Nun ist es aber in Bälde soweit. In der Aussendung zu der Veranstaltung ist die Rede von "Get Amped" ("Sei gespannt"). Die Worte dürften sich nicht zufällig in dem Text finden. So soll Nvidias neue GPU-Generation Ampere heißen. Neuigkeiten soll es ferner zu KI, Deep Learning, autonomen Fahren, Robotik und professionelle Grafik geben.

Historischer Leistungssprung erwartet

Die Vorstellung von Ampere wird mit Spannung erwartet. Laut diversen Leaks soll dem US-Unternehmen ein historischer Leistungssprung gelungen sein. Dieser dürfte allerdings angesichts der Konkurrenz nötig sein. So will AMD heuer den High-End-Markt für Grafikkarten in Angriff nehmen. Dieser war bislang fest in der Hand von Nvidia. (red, 27.4.2020)