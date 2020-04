"WIM" wurde von März in den Oktober verlegt, der Termin liegt nun nur fünf Tage vor der Erste Wohnmesse – deren Veranstalter sagen die Messe nun ab

Die Erste Wohnmesse wird erst im Herbst 2021 wieder im MAK stattfinden. Foto: Erste Bank

Wien – Im März musste die Wiener Immobilienmesse (WIM) coronabedingt abgesagt werden, nun gibt es einen neuen Termin: Die WIM 2020 findet am 24. und 25. Oktober 2020 in der Messe Wien statt. Allerdings nicht wie bisher stets im Congress Center der Messe, sondern in der Halle D. Mit dieser Entscheidung bleibt die WIM die Parallelmesse der Einrichtungsmesse "Wohnen & Interieur", die – wie bereits berichtet – von März auf den neuen Termin 22. bis 26. Oktober verschoben wurde.

Wohnmesse abgesagt

Bei den Veranstaltern der Erste Wohnmesse, die seit 20 Jahren im Herbst im Wiener MAK stattfindet und heuer für 18. Oktober geplant war, sorgte die Verschiebung aber natürlich für Unmut. Sie gaben heute bekannt, dass die Wohnmesse heuer nicht stattfinden wird.

"Da wir es als veranstaltende Agentur für die heimischen Immobilienunternehmen für nicht zumutbar halten, innerhalb weniger Tage an zwei Messen teilzunehmen, haben wir uns gemeinsam mit der Erste Bank entschlossen, dass die Erste Wohnmesse 2020 erstmalig nach mehr als 20 Jahren nicht stattfinden wird", schreibt Organisator Fritz Csörgits in einer Aussendung.

Reed Exhibitions habe zwar "fair und amikal" hinsichtlich einer Kooperation der beiden Messen angefragt, wollte diese aber natürlich im Messegelände und bei kostenpflichtigem Eintritt sowie "im Rahmen vieler weiterer Messen" abhalten. Das machte aus Csörgits' Sicht keinen Sinn, denn "alle Dienstleister der Erste Wohnmesse wären ohne Auftrag gewesen", und die Marke "Erste Wohnmesse" hätte im Rahmen einer solchen Kooperation nur "eine eher untergeordnete Rolle gespielt", so Csörgits auf Anfrage des STANDARD.

Fokus auf 2021

Man plane aber bereits "voller Zuversicht" an der Erste Wohnmesse 2021. "Das MAK wurde bereits für den Herbst wieder gebucht und wir freuen uns auf eine neue Erste Wohnmesse mit vielen neuen Ideen." (mapu, 27.4.2020)