Verklagt das deutsche Magazin "Madame": Nadine Leopold. Foto: APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI

Das österreichische Model Nadine Leopold erhebt auf Instagram schwere Vorwürfe gegen das deutsche Magazin "Madame". Sie sei auf dem Cover gegen ihren erklärten Willen mit nackter Brust zu sehen. Dies sei eine der schmerzlichsten Erfahrungen in ihrer zehnjährigen Karriere als Model, heißt es in Leopolds ausführlichem Instragram-Post, in dem von einer Klage gegen die Zeitschrift die Rede ist.

Die Bauer Media Group, in der "Madame" erscheint, bestätigte laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung", dass man sich in einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit Leopold befinde. Die Bilder sind demnach in der Juli-Ausgabe 2019 erschienen. Es sei niemals die Absicht gewesen, "jemanden bloßzustellen oder gar auszbeuten", wird ein Statement von "Madame"-Chefredakteurin Petra Winter zitiert. Man habe während des Shootings "zu keiner Zeit Zweifel" daran gehabt, dass Leopold mit dem Shooting einverstanden gewesen sei.

Nach dem Instragram-Eintrag von Leopold war diese allerdings schnell alarmiert über die Vorstellungen des Fotografen. Sie habe sofort sehr klar gemacht, dass sie mit keiner Form von Nacktheit einverstanden sei und das Shooting im Bewusstsein verlassen, dass dies von der Redakteurin und dem Fotografen vor Ort respektiert worden sei. Man habe ihr Poloroids gezeigt, die sie beruhigten. Von den Bildern, die dann Monate später im Heft erschienen, habe sie nicht gewusst, dass sie entstanden waren, geschweige denn publiziert würden. Ihr Vertrauen und ihre Rechte seien missbraucht worden, so Leopold. Sie habe sich entschlossen, sich zu wehren, weil solche Dinge weiterhin passieren würden, wenn man nicht aufsteht und zeigt, dass sie nicht okay sind. (red, 27.4.2020)