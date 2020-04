Die große Schau "Beethoven bewegt" im KHM musste auf den Herbst verschoben werden. Ein paar akustische Schmankerln gibt es aber schon vorab. Foto: John Baldessari / KHM Museumsverband

Kunst

Es ist Zeit, sich von der Couch zu erheben: Bei einem kleinen Spaziergang kann vor den geschlossenen Toren des Kunsthistorischen Museums Kultur erlebt werden. Ab Dienstag (28.4.) wird dort täglich von 9 bis 18 Uhr die Klanginstallation "esile rüf" der Künstlerin Ayşe Erkmen laufen. Diese wurde eigentlich für die Beethoven-Ausstellung in Auftrag gegeben, die nun auf den Herbst verschoben werden muss. Darin dreht Erkmen Beethovens berühmtes Klavierwerk "Für Elise" (1810) um, sodass die Musik rückwärts gespielt wird – daher auch der Titel. Auf Soundcloud kann in die verstörend und doch bekannt klingende Melodie reingehört werden, eine Spotify-Playlist bereitet akustisch auf die Ausstellung vor. (kr)



Film

Manchmal macht es auch Spaß, einfach in ein Programm reinzuzappen – wie in guten alten Fernsehtagen. Wer dabei gerne auf Seltsamkeiten der Filmgeschichte stößt, dem sei cinephobe.tv empfohlen, wo man von "Paprika", einem in Venedig angesiedelten Erotikfilm von Tinto Brass, über ein Baader-Meinhof-Programm bis zu John Schlesingers Totalflop-Florida-Komödie "Honky Tonk Freeway" richtig auf seine Kosten kommt. Und all das im Gratis-Stream! (kam)



Kinder

Für Kinder gibt es aktuell viele Angebote, auf die in der schulfreien Zeit auch von zu Hause aus zurückgegriffen werden kann. Hier eine aktuelle Auswahl: digitales Museumsquiz von esterhazy@home, Experimente und Aktionen im Filmmuseum und "Das kleine Ich bin ich" als Musiktheater im Dschungel Wien. (kr, 27.4.2020)