Supergau für Naughty Dog: Zu "TLOU2" finden sich im Netz sämtliche Zwischensequenzen inklusive Ende des Spiels. Foto: Naughty Dog

The Last Of Us 2 zählt heuer zu den meisterwarteten Spielen. Der PS4-Exklusivtitel hätte nach mehreren Verschiebungen Ende Mai erscheinen sollen – daraus wird aber nichts. Aufgrund der Corona-Krise wurde das Game auf unbestimmte Zeit verschoben. Nun hat Entwickler Naughty Dog aber mit einem durchaus größeren Problem zu kämpfen: So soll die komplette Handlung des Spiels inklusive Gameplay im Netz zu finden sein.

Streit mit Mitarbeiter offenbar eskaliert

Gerüchteweise soll hinter der Misere ein Mitarbeiter stecken, der im Streit mit Entwickler Naughty Dog um Zahlungen stand. Aus Rache soll der Entwickler etliche Szenen aus dem Spiel veröffentlicht haben. Darunter sogar das Ende des anstehenden Games. Ferner wurden offenbar sämtliche Zwischensequenzen und einige Entwicklereinstellungen verbreitet.

Szenen schwirren im Netz weiterhin umher

Gegen die vorab verbreiteten Szenen wurde schnell vorgegangen, die Videos sollen aber weiterhin im Netz herumschwirren. Im Resetera-Forum wurden zudem alle Infos zusammengetragen, die die Geschichte des Spiels größtenteils verrät. Sony und Hersteller Naughty Dog haben sich bislang nicht zu Wort gemeldet. Fans auf Reddit fordern zwecks Schadensbegrenzung die baldige digitale Veröffentlichung des Spiels.

Spieleschmiede bekannt für "Crunch"

Ob nun tatsächlich ein wütender Ex-Mitarbeiter hinter dem massiven Leak steht, ist offen. Allerdings ist die Spieleschmiede bekannt für seinen Crunch, also dem Hang zu extremen Überstunden. Dies soll dazu geführt haben, dass sich Mitarbeiter intern gewünscht haben, dass das Spiel ein Misserfolg wird und bei dem Entwicklerstudio ein Umdenken stattfindet. Wie Naughty Dog und Sony reagieren, wird sich wohl in nächster Zeit zeigen. (dk, 27.4.2020)