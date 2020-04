Justizministerin Alma Zadić und Generaldirektor Friedrich Alexander König freuen sich unter den Masken über mehr Geld für die Justizwache. Foto: APA / Georg Hochmuth

Wien – Seit Wochen können Insassen der 28 heimischen Gefängnisse mit ihren Angehörigen und Bekannten nur mittels (Video-)Telefonie kommunizieren, um das Risiko der Ausbreitung des Coronavirus zu reduzieren. Mit 11. Mai soll dieses Besuchsverbot nun enden, kündigte Justizministerin Alma Zadić (Grüne) am Montag bei einer Pressekonferenz an. Um die angespannte Personalsituation in den Justizanstalten zu erleichtern, soll darüber hinaus auch eine "Joboffensive" gestartet werden, um 176 Posten zu besetzen.

Die Eindämmungsmaßnahmen sollen auch hinter den Gittern und Mauern stufenweise gelockert werden, sagte die Justizministerin. Details, wie ab Mitte Mai Treffen in den Justizanstalten vonstattengehen sollen, blieben aber aus. Zadić betonte aber neuerlich, dass die Insassen laut einer Umfrage Verständnis für die Regelungen hätten. Darüber hinaus habe sie auch Briefe von Betroffenen erhalten, in denen diese sich bei der Justizwache bedankten und die Informationsweitergabe während der Freiheitsentziehung lobten.

Schwierige Therapien

Allerdings: Auch er habe Briefe erhalten, stellte bei der Pressekonferenz ein Redakteur der Austria Presseagentur fest. Und zwar von Häftlingen, die sich beklagten, dass Therapien reduziert oder gänzlich gestrichen worden seien. Es sei zu Einschränkungen gekommen, konzedierte der Generaldirektor für den Strafvollzug, Friedrich Alexander König. Man habe sich aber bemüht, wo möglich, auf Videokommunikation umzusteigen, und wolle mit den nun bevorstehenden Lockerungen das Therapieangebot intensivieren.

Helfen soll dabei mittelfristig auch die von der Justizministerin präsentierte Bewerbungsplattform. Die eigene Stelle eines "Recruiting Officers" werde geschaffen, im Internet seien ab sofort Bewerbungen möglich. 110 Stellen im Exekutivdienst plus 66 in der Verwaltung gilt es vorerst zu besetzen. Man trachtet danach, den Frauenanteil zu heben: Derzeit liegt dieser in der Justizwache nur bei 18 Prozent, sagte König. In Folge sollen laut Zadić sogar 300 Posten gefüllt werden, wobei auch Therapeuten und Sozialarbeiter berücksichtigt werden sollen.

Joboffensive 2018 mit begrenztem Erfolg

Der APA-Redakteur hatte aber auch in diesem Punkt einen Einwand: Bereits im September 2018 hatte Josef Moser (ÖVP), der Amtsvorvorgänger von Zadić, eine derartige Joboffensive angekündigt – offenbar mit mäßigem Erfolg. "Zum Glück haben wir etwas mehr Budget", zeigte sich die Angesprochene optimistisch: Um 2,5 Millionen Euro solle das Personalbudget erhöht werden.

Zusätzlich möchte man bessere Aufstiegschancen schaffen: Die Einrichtung von nicht näher definierten Rechtsbüros soll auch Nichtjuristen die Möglichkeit bieten, bis in die Anstaltsleitung zu kommen. (Michael Möseneder, 27.4.2020)