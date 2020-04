Der französische E-Sport-Profi Mathieu Herbaut aka Zywoo. Foto: JOEL SAGET / AFP

Ausgangsbeschränkungen, geschlossene Lokale und Restaurants – wirklich viele Beschäftigungen bleiben einem da dann nicht mehr übrig. Nach dem fünften Home-Workout, dem dritten Bananenbrot und dem 8347374 STANDARD-Posting fällt dann vielleicht doch ein kurzer Blick auf die Konsole oder den PC. Man könnte doch wieder spielen?

E-Sport floriert

So geht es offenbar vielen, wenn man einen Blick auf die Statistiken von Steam wirft. Noch nie zuvor waren derart viele User bei der Plattform gleichzeitig online. Auch der E-Sport erlebt aktuell seine Blütezeit. Bis auf kompetitives Gaming steht der Spitzensport nämlich komplett still. Erst langsam sollen Fußball, Formel 1 und Co auf die Bildschirme zurückkehren.

Die Community ist gefragt

Nun also die Fragen an die Community: Spielen Sie zurzeit mehr und wenn ja, was? Haben Sie vielleicht nach längerer Pause wieder mit dem Gaming angefangen? Manche Spiele setzen ja ein riesiges Zeitpensum voraus, haben Sie sich in den vergangenen Wochen vermehrt Zeit dafür genommen? Das Home-Office lädt ja gerade dazu ein, dass man nach getaner Arbeit spielerisch "weiterarbeitet".

Tipps aus der Redaktion

Sollten Ihnen übrigens das Spielmaterial ausgegangen sein, haben wir hier und hier eine Liste von Games, mit denen man gut durch die Wochen kommt. Fad wird einem mit den genannten Spielen auf jeden Fall nicht. Schauen Sie auf jeden Fall weiterhin auf sich und viel Freude noch beim schönsten Hobby der Welt. (dk, 27.4.2020)