Wien – Nina Bacinger leitet ab 1. Mai die Geschäftsfeldentwicklung für die beiden STANDARD-Rubriken Karriere und Immobilien sowie die Plattform finden.at. Gleichzeitig wird die 32-Jährige Mitglied des Managementboards des Geschäftsbereichs Rubriken, wo sie gemeinsam mit Alex Sieber (Leitung Sales Karriere & Immobilien) und Geschäftsführer Alexander Mitteräcker die strategische Ausrichtung und die digitale Produktentwicklung des gesamten Geschäftsbereichs verantwortet.

"Mit Nina Bacinger haben wir eine Kollegin mit hohem kreativem Potenzial und langjähriger Erfahrung im Produktmanagement für unser Haus gewonnen", so Mitteräcker: "Die Weiterentwicklung der STANDARD-Rubriken als Premiumprodukte und die Einführung von finden.at, das künftig Suchen und Finden noch einfacher und maßgeschneidert ermöglichen wird, weiß ich bei ihr in den allerbesten Händen."

Bacinger begann ihre berufliche Laufbahn vor zehn Jahren nach einem Informationsdesign-Studium und einem Master of Arts in Cultural Creative Entrepreneurship im Online-Bereich. Seit fünf Jahren war sie exklusiv für Classified Marketplaces wie Shpock, Immobilienscout24 und Car For You in der Schweiz tätig. (red, 27.4.2020)