Den Gastgarten darf man ab Mitte Mai wieder besuchen. Damit der Abstand eingehalten wird, gilt es wohl noch einige Tische zu rücken. Foto: APA/Schlager

Wien – Aufsperren, aber unter welchen Voraussetzungen genau, diese Frage stellte sich Gastronomen zuletzt immer drängender. Zwar wussten sie, dass sie ab 15. Mai öffnen dürfen, auch dass das Personal Masken tragen muss, war schon bekannt. Dennoch blieben viele Detailfragen offen. Bis zuletzt etwa wurde darüber verhandelt, was Abstand halten in einem Restaurant genau bedeuten muss, um einerseits weiter Vorsicht walten zu lassen – und andererseits dafür zu sorgen, dass die Betriebe überhaupt öffnen wollen und können. Nun gibt es die von Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) immer dringlicher eingeforderten Details.

Einiges ist bekannt, anderes neu. So kommt die Maskenpflicht, wie sie die Gewerkschaft auch für Gäste gefordert hatte, zumindest nicht am Tisch, wohl aber beim Betreten des Lokals und beim Gang zur Toilette. Mund-Nasen-Schutz ist – wie von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bereits angekündigt – vom Personal zu tragen. Köstinger präzisierte am Dienstag: Mitarbeiter, die mit Gästen in Kontakt sind, müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, für Lagerarbeiter gilt die Maskenpflicht nicht, ob in der Küche nur dann, wenn Abstandhalten möglich ist, ist noch nicht ganz klar.

Um 23 Uhr ist Schluss

Was die erlaubten Öffnungszeiten betrifft, so sind diese von sechs Uhr früh bis 23 Uhr am Abend beschränkt. Auch in Sachen Abstandhalten gibt es nun genauere Informationen: An einem Tisch dürfen maximal vier Personen Platz nehmen, plus (familienzugehörige) Kinder. Der Kindergeburtstag ist also möglich, wenn vier Väter oder Mütter mit dem eigenen Nachwuchs feiern. Es gilt, pro Tisch einen Mindestabstand von einem Meter einzuhalten, von Personengruppe zu Personengruppe (Schulter zu Schulter); für die Personen, die am selben Tisch sitzen, gilt das nicht. Das lauschige Tête-à-Tête im Kaffeehaus oder im Gastgarten wird also wieder möglich sein.

Eine Empfehlung der Ministerin: Vor dem Besuch des Lokals soll ein Tisch reserviert werden, um Warteschlangen zu vermeiden. Freie Sitzwahl gibt es nicht. Bei einem Eissalon sei die Reservierung im Vorhinein natürlich nicht möglich, man könne auch vor Ort reservieren, räumt Köstinger ein. Die Betriebe sollen so gut wie möglich planen können. Jedenfalls gilt: Gäste müssen an der Tür abgeholt werden und zum Platz geleitet werden.

Eine Empfehlung für die Gastronomen: Auf dem Tisch sollen sich keine Gegenstände befinden, die zum gemeinsamen Gebrauch bestimmt sind, wie zum Beispiel Salzstreuer, Brotkorb, Bestecksteher und Ähnliches.

In die Bar nur mit Abstand

Wer einen Absacker nehmen will, kann dies zumindest laut Köstinger tun. Nicht allerdings im Restaurant oder beim Wirt um die Ecke. Theke/Bar bleiben geschlossen. Wenn eine Bar aber entsprechende Sitzplätze hat und die Abstandsregeln einhalten kann, darf sie ebenfalls bis 23 Uhr aufsperren. Ob das sinnvoll sei, müsse jeder Betreiber für sich entscheiden, so Köstinger. Diskotheken müssen weiter warten. Für sie soll es ab dem 1. Mai genauere Informationen geben.



Fix ist nun, dass Beherbergungsbetriebe am Pfingstwochenende, am 29. Mai, aufsperren dürfen, im Gleichklang mit Sehenswürdigkeiten, Freizeiteinrichtungen und Freizeitanlagen. Auch die Hoteliers erfahren erst am 1. Mai, welche Vorgaben sie einhalten müssen. (Regina Bruckner, 28.4.2020)