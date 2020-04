Obamas Autobiografie "Becoming" war Ende 2018 erschienen. Foto: APA/AFP/NICHOLAS KAMM

Los Gatos – Ein Dokumentarfilm über die frühere First Lady Michelle Obama wird ab 6. Mai im Streamingdienst Netflix gezeigt. "Becoming" begleitet die Ehefrau des früheren US-Präsidenten Barack Obama auf ihrer weltweiten Lesereise zu ihrer gleichnamigen Erfolgs-Autobiografie, wie Netflix am Montag mitteilte.

Die Dokumentation der Filmemacherin Nadia Hallgren "teilt die Geschichten der unglaublichen Menschen, denen ich nach der Veröffentlichung meiner Memoiren begegnet bin", erklärte Michelle Obama. "Ich hoffe, dass dieser Film in dieser schwierigen Zeit Inspiration und Freude bringt."

Bestseller

Obamas Autobiografie "Becoming" war Ende 2018 erschienen und schnell zum internationalen Bestseller avanciert. Allein in Nordamerika wurden binnen zwei Wochen mehr als zwei Millionen Exemplare verkauft. Die heute 56-jährige Ex-First-Lady schildert in dem Buch ihre acht Jahre im Weißen Haus und gibt Einblicke in ihr Privatleben. Für die Hörbuchfassung gewann Obama im Jänner einen Grammy.

Der Dokumentarfilm zu ihrer Lesereise ist nicht die erste Zusammenarbeit von Michelle Obama mit Netflix: Die gemeinsam mit ihrem Mann gegründete Produktionsfirma Higher Ground war an der Produktion des Dokumentarfilms "American Factory" beteiligt, der im Februar mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. (APA, 28.4.2020)