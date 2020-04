Für die Freizeitgestaltung gibt es auch im Mai noch Einschränkungen. Die Bestimmungen zum Tragen von Schutzmasken bleiben etwa aufrecht. Foto: AFP/ALEX HALADA

Die Regierung hat am Dienstag das Auslaufen der "Ausgangsbeschränkungen" ab 1. Mai angekündigt. Die zentrale Einschränkung, wonach in der Öffentlichkeit ein Meter Abstand zu anderen Personen gehalten werden muss, bleibt allerdings, wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) in einer Pressekonferenz ankündigte. Außerdem sollen sich nur maximal zehn Personen im öffentlichen Raum versammeln.

Sachlicher Hintergrund der Lockerung ist laut Anschober ein Rückgang der Infektionszahlen. So sei die Reproduktionszahl zuletzt erstmals unter 0,6 gelegen (nämlich bei 0,59). Die Zahlen würden sich konstant halten. "Der ganz große Blumenstrauß an die Bevölkerung, die das ermöglicht hat", so Anschober. Aber es komme weiterhin auf jeden einzelnen an: "Es ist leider noch nicht vorbei." Die Maßnahmen werden demnach evaluiert: "Wir können jederzeit Stopp sagen."

Veranstaltungen bis zehn Personen erlaubt

Weiterhin gilt demnach, dass im öffentlichen Raum zu Personen, mit denen man nicht zusammenlebt, ein Meter Abstand eingehalten werden soll.

Wie Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) ergänzte, werden Veranstaltungen künftig bis zehn Personen möglich sein, bei Begräbnissen können bis zu 30 Personen anwesend sein. Dies soll vorerst bis Ende Juni befristet gelten.

Die Zehn-Personen-Grenze gilt übrigens nicht für Demonstrationen. Hier ist eine eigene Rechtsgrundlage geplant, die am Dienstag im Nationalrat beschlossen werden soll.

Vier Erwachsene plus Kinder pro Tisch in Lokalen erlaubt

Restaurants dürfen wie bereits angekündigt ab 15. Mai wieder aufsperren. Für die Gastronomie gilt künftig, dass pro Tisch maximal vier Erwachsene plus die zugehörigen Kinder Platz nehmen dürfen. Die "Abstandsregel" gilt für die Gäste am Tisch nicht, das Personal, das mit Gästen in Kontakt kommt, muss Masken tragen.

Vor dem Besuch eines Lokals muss ein Tisch reserviert werden, freie Sitzwahl soll nicht möglich sein. Die Öffnungszeiten für die Gastronomie bleiben wie zuletzt angekündigt bei 6:00 bis 23:00 Uhr. Weitere Empfehlungen für Gastronomie und Hotellerie sollen bis zur Öffnung ausgearbeitet werden

Hotels und Freizeitanlagen dürfen ab 29. Mai öffnen

Hotels sollen laut Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) ab 29. Mai wieder öffnen. Konkret sind Beherbergungsbetriebe, Sehenswürdikgeiten, Freizeiteinreichtungen und sonstige Freizeitanlagen betroffen. Das soll auch den Bäder- und Wellnessbereich umfassen. Outdoor-Tierparks können schon am 15. Mai wieder öffnen, unter Einhaltung des Ein-Meter-Abstands.

Es gebe eine "große Sehnsucht" bei Bevölkerung und Unternehmen, "dass wir wieder zurückkommen zu einem durchwegs auch normalen Leben", sagte Köstinger. Die nun angekündigten Lockerungsschritte werde man im Abstand von zwei Wochen evaluieren. Der Fahrplan gebe den Unternehmen aber Planungssicherheit: "Die Betriebe können sich jetzt auf die Öffnung vorbereiten." (APA, red, 28.4.2020)