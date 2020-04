"Die entspannteste Musik aus Österreich": Neues Lounge FM-Sujet. Foto: Lounge FM, Zündel

Wien – Ab sofort nur noch österreichische Musik kündigt der Privatsender Lounge FM an, zu hören derzeit in Wien und Oberösterreich über Ukw und als Stream. Die Initiative sei "als konstruktiver, aber auch ganz selbstverständlicher und publikumsorientierter Beitrag zur aktuellen Diskussion um den Anteil lokaler Musik im lokalen Radiosektor gedacht", erklärt Sendergründer Florian Novak dazu.

Die vergangenen Woche hätten den Radiomachern "auch Gelegenheit gegeben, unsere Prioritäten neu zu bewerten", erläutert Novak: "Wir sehen im vielfältigen Musikangebot aus Österreich einen enormen Schatz, dem wir – klug kuratiert und nun noch mehr als in der Vergangenheit – eine Auslage geben wollen." Es gebe ein "riesiges Repertoire an qualitativ hochstehenden Produktionen, die sehr wohl auch eine größere Hörerschaft gut unterhalten können".

Parov Stelar am Drücker

Lounge FM setzte seit Gründung vor zwölf Jahren stark auf österreichische Musik, erklärt Novak und verweist etwa auf Kruder & Dorfmeister, dZihan & Kamien, Louie Austen, Waldeck und Parov Stelar; Marcus Füreder (Parov Stelar) drückte den symbolischen Knopf zum Beginn der Ukw-Übertragung, erinnert er.

Lounge FM sendet in Wien seit vielen Jahren auf verschiedenen befristeten Eventradio-Lizenzen. Novak bewarb sich wie berichtet um eine neue fixe Privatradiofrequenz in Wien. Die neue Musikpositionierung könnte auch mit dieser laufenden Bewerbung zu tun haben. Die Stadt Wien hat in dem Verfahren der Medienbehörde KommAustria wie berichtet empfohlen, die Lizenz Lounge FM zuzuerkennen. (fid, 28.4.2020)