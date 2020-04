Diese Bilder der iamfromaustriagallery haben bereits Käufer gefunden. Foto: Screenshot iamfromaustriagallery

Theater

Sie war eine der Erfolgsproduktionen der nun wegen Corona virtuell zu Ende gehenden Volkstheater-Ära Anna Badoras: Franz Grillparzers König Ottokars Glück und Ende in der Inszenierung Dušan David Pařízeks. Das Machtduell zwischen dem Böhmenkönig und dem Habsburger lässt idiomatisch die Funken sprühen, ein tschechisches Pferd ist auch mit dabei! Mittwoch, 29. April ab 18 Uhr, wird die Aufzeichnung mit tschechischen Untertiteln auf www.nachtkritik.de gestreamt. Die schönsten Hoodies zwischen Habichtsburg und Hradschin inklusive! (afze)

Kunst (kaufen)

In der iamfromaustriagallery werden Aquarelle von Reinhard Fendrich feilgeboten – so weit die schlechte Nachricht. Die gute: Jeden Tag geht ein Kunstwerk eines heimischen Künstlers online, das um läppische 111,11 Euro von der schnellsten Person, die eine Nachricht an diese Instagram-Galerie schickt, erworben werden kann. Die Summe geht direkt und gesamt an den Kunstschaffenden, die Galerie schneidet also nicht mit. Auch cool: Man erfährt erst im Nachhinein, wer der Künstler des Werks ist, kauft also rein nach Gefallen und Geschmack, nicht nach dem Namen. Obwohl oder gerade weil eben auch ein paar namhafte Nachwuchshoffnungen dabei sind, deren Arbeiten schon beim Kauf mehr wert sind als 111,11 Euro. (abs)

Musik für die Kleinen



Der große verstorbene Ironiker des Pop mit gewaltigen Ausflügen in die kompositorische Avantgarde, also Frank Zappa, wird in How is your Bird? zelebriert. Das Ensemble Studio Dan mit Karolina Preuschl und Robert "Slivo" Slivovsky widmet sich Franks Biografie und der Frage, wie aus kindlicher Kreativität ein künstlerischer Gedanke wird. Das 55-minütige Video der Aufführung im Wuk kann man sich auf Youtube anschauen. (tos, 28.4.2020)