Während Corona ganze Branchen in die Krise stürzt, verzeichnen Netflix und Co. Rekordzahlen

Fürs Streaming gibt es mittlerweile viele Geräte-Optionen. Foto: Imago

Während Corona ganze Branchen in die Krise stürzt, verzeichnen TV-Streamingdienste wie Netflix Rekordzahlen. Dabei stellt sich die Frage, wie deren Programm auf den Fernseher gelangt. Zwar verfügen Smarte Geräte über Apps, aber eben nicht für alle Anbieter. Diese Lücke füllen Streaming-Clients, wie der Fire TV-Stick von Amazon oder Apple TV, aus.

Beim Kauf sollte es neueste Geräte-Generation sein, da meist nur diese von der App-Herstellern unterstützt werden. So lässt sich die Apple TV+-App nur auf den aktuellen Fire TV-Geräten installieren. Alle Anbieter bieten auch 4K-Varianten ihrer Clients an, die allerdings teurer sind.

Fire TV

Die Geräte von Amazon haben in den vergangenen Jahren enorme Verbreitung gefunden. Populär ist der vergleichsweise günstige Fire-TV Stick. Dieser wird in den HDMI-Eingang des Fernsehers gesteckt, das Netzteil wird via Micro-USB angeschlossen. Technisch halbwegs versierte Personen, sollten das Gerät rasch einrichten können. Vorausgesetzt man kennt das Wlan-Passwort. Prime-Mitglieder können viele Filme und Serien ohne Zusatzkosten sehen – sie sind im Abo enthalten. Zusätzlich können auch kostenpflichte Filme und Serien, sowie Apps anderer Anbieter, etwa Netflix, ARTE, Youtube, ORF oder Disney+, installiert und deren Angebot gesehen werden.

Der Stick. Foto: Amazon

Zusätzlich kann der Stick auch Musik und Spiele auf den Fernseher bringen. Fire Tv kann via Fernbedienung oder Spracheingabe gesteuert werden.

Preis: Ab 29,99 Euro

Chromecast von Google

Der Chromecast muss ebenfalls in den HDMI-Eingang des Fernsehers gesteckt und dann via Smartphone-App oder Webbrowser eingerichtet werden. Große Streaminganbieter wie Youtube, Amazon, Netflix oder Sky unterstützen das Gerät. Deren Apps – und wir sprechen hier sowohl von mobilen als auch von Browser-Apps – bieten automatisch einen zusätzlichen Knopf an, über den die Ausgabe an den Fernseher weitergereicht werden kann. Die eigentliche App wird dann in Folge zu einer Art Fernsteuerung für das Geschehen am TV. Chromecast wird auch von Chrome-Webbrowser unterstützt. So können sämtliche Browserinhalte auf einem Fernseher landen.

Preis: Ab 39 Euro

Apple TV

Apple TV zeichnet sich vor allem durch seine einfache Installation und breite Unterstützung anderer Anbieter aus. Kein großer Anbieter fehlt. Im Gegensatz zu Fire TV, kann etwa auch das Angebot von Sky empfangen werden. Die TV Box ist allerdings größer als der Fire TV-Stick und Chromecast, und benötigt ein HDMI-Kabel sowie eine eigenen Stromversorgung. Die Steuerung erfolgt über die Fernbedienung. Zusätzlich kann Apple TV auch als Spielkonsole genutzt werden. Apple-Arcade bietet zahlreiche hochwertige Videogames zum monatlichen Fixpreis.

Preis: Ab 159 Euro

Mi Box

Der chinesische Hersteller Xiaomi hat sich mit seinen günstigen Android-Smartphones bereits einen Namen gemacht. Mit der Mi Box hat das Unternehmen eine Alternative zu Apple TV in den Handel gebracht, die Android TV auf jeden Fernseher bringt. Android TV bietet Apps für alle gängigen Video-Anbieter und unterstützt das Chromecast-Streaming. Die Box wird via Fernbedienung gesteuert und kann auch 4K-Inhalte abgeben.

Preis: 60 Euro. (Markus Sulzbacher, 18.10. 2020)