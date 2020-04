Er folgt wie berichtet Robert Stoppacher nach, der in Pension geht

Matthias Schmelzer interemistisch für "Im Zentrum", Pressestunde", "Runder Tisch" verantwortlich. Foto: ORF/Günther Pichlkostner

Wien – Nachdem der langjährige Leiter der politischen ORF-TV-Diskussionssendungen "Im Zentrum", "Pressestunde" und "Runder Tisch" Robert Stoppacher Ende April in den Ruhestand tritt, übernimmt Matthias Schmelzer interimistisch die Verantwortung für diese Formate. Das gab der ORF am Dienstag bekannt, DER STANDARD berichtete bereits am Freitag darüber.



Schmelzer war sowohl unter Wolfgang Wagner als auch zuletzt Christoph Varga stellvertretender Leiter der "ZIB 2". Er managte auch die Wahlkonfrontationen 2019. (red, 28.4.2020)