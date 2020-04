In Wirklichkeit wollte ich diesmal eine ganz andere Geschichte erzählen. Eine über neue Laufschuhe – und über die Suche nach dem perfekten Schuh per se. (Den es, das nur kurz, in dieser Form nicht gibt, weil jeder Fuß und jeder Läufer und jede Läuferin anders ist.)

Aber diese Geschichte kann noch ein bisserl warten.

Denn ich will noch einmal in die gleiche Kerbe schlagen wie in den vergangenen Wochen. Weil es hier um Hoffnung geht. Ums Muthaben und Nichtaufgeben. Weder sich selbst noch den Glauben daran, dass das Leben immer schön sein kann und auch schön ist. Um den Fokus darauf, dass Verzweiflung und Resignation auch Einstellungssache sind und im eigenen Kopf beginnen.