Monte Carlo – Der Leichtathletik-Weltverband hat mit Mitteln seiner Stiftung IAF einen Hilfsfonds mit 500.000 Dollar (460.745 Euro) gebildet, mit dem durch die Corona-Krise in Not geratene Profisportler unterstützt werden sollen. Wie World-Athletics-Präsident Sebastian Coe erklärte, werde Athleten geholfen, die durch Aussetzung internationaler Wettkämpfe den größten Teil ihrer Einkommen verloren hätten.

Die Internationale Leichtathletik-Stiftung, die 1986 zur Förderung wohltätiger Zwecke gegründet wurde, stellt Mittel aus ihren Budgets für 2020 und 2021 bereit. Coe werde den Vorsitz einer Experten-Arbeitsgruppe zur Beurteilung der Hilfsanträge führen, die über die sechs Kontinentalverbände eingereicht werden könnten, hieß es in der Mitteilung. Zur Expertengruppe gehören unter anderen 1.500-m-Weltrekordler Hicham El Guerrouj aus Marokko und Stabhochsprung-Olympiasiegerin Katerina Stefanidi aus Griechenland.

"Ich stehe in ständigem Kontakt mit Athleten auf der ganzen Welt, und ich weiß, dass viele von ihnen infolge der Absage der meisten internationalen Sportwettbewerbe in den letzten zwei Monaten in finanzielle Not geraten sind", sagte Coe. "Unsere Profisportler sind auf Preisgelder als Teil ihres Einkommens angewiesen, und wir sind uns bewusst, dass unsere Wettkampfsaison, sowohl auf der Bahn als auch auf der Straße, durch die Pandemie stark beeinträchtigt wird." (APA, 28.4.2020)