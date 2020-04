Zuvor schon geleakte Aufnahmen zeigen nichts Bedenkliches, so das Verteidigungsministerium

Das Unbekannte ist bekanntermaßen "irgendwo da draußen", wissen eingefleischte Mystery-Fans nicht erst seit Öffnung der Akte X. Das Pentagon hat nun neues Material für Untersuchungen und Spekulationen freigegeben – und zwar in Form dreier bisher geheim gehaltener Videos.

Darunter ist etwa eines, in dem Piloten ein sich flott hin und her bewegendes Objekt am Himmel beobachten und erstaunt kommentieren. Nach einer "gründlichen Untersuchung" sei man zum Schluss gekommen, dass die Videos keine "sensiblen Systeme oder Kapazitäten" zeigen oder nachfolgende Untersuchungen behindern würden.

Seit 13 Jahren bekannt

Mit der Veröffentlichung wolle man eine Überprüfung ermöglichen, ob bisher "zirkulierendes Material" unverfälscht sei. Denn die fraglichen Videos wurden ursprünglich schon 2007 von einem privaten Unternehmen geleakt.

Angesichts der offiziellen Deklassifizierung ist auch anzunehmen, dass eher keine außerirdischen Flugobjekte auf den Aufnahmen zu sehen sind. Praktisch alle angeblichen Ufo-Sichtungen haben sich bislang entweder als Bildmanipulationen, Lichteffekte, Wetterphänomene, Flugzeugtests oder – in jüngerer Vergangenheit – Drohnen herausgestellt. (red, 28.04.2020)