STANDARD: Was ist denn Ihrer Meinung nach bei den Hilfen für die Kulturschaffenden schiefgelaufen?

Drozda: Die Hilfen sind zu wenig, und sie kamen zu spät. Ich bin der Meinung, dass hier eine Künstler-Weglegung stattgefunden hat. Denn man hätte die Hilfen im Kulturressort abwickeln müssen und nicht der WKO überlassen dürfen. Die Wirtschaftskammer hat null Expertise auf diesem Gebiet und abgesehen davon ohnehin hunderttausende Wirtschaftstreibende, mit deren Anträgen sie beschäftigt ist. Als Kulturpolitiker hätte ich mir Geld vom Finanzminister besorgt und die Hilfen selbst abgewickelt.

STANDARD: Wie hätten Sie es konkret gemacht?

Drozda: Ich hätte gesagt, lieber Finanzminister, gib mir 50 Millionen als erste Tranche, und ich organisiere Hilfestellungen. Es gab genügend Vorschläge von Akteuren aus der Branche, zum Beispiel hätte man viel mehr über die Verwertungsgesellschaften abwickeln können. Und generell haben wir als SPÖ vorgeschlagen, es über die Finanzämter zu machen, weil die ja alle erforderlichen Daten schon haben, die WKO muss sie erst erheben – dieses System ergibt überhaupt keinen Sinn.

STANDARD: Viel Schelte traf jetzt die kulturverantwortlichen Grünen. Aber wäre nicht auch die ÖVP in der Pflicht?

Drozda: Die ÖVP stellt den Regierungschef und den Finanzminister, die sind natürlich in allererster Linie in der Verantwortung. Da wird in Sonntagsreden von der Bedeutung von Kunst und Kultur schwadroniert und je nach Geschmack dann Jeff Koons oder Gustav Mahler zitiert, aber am Ende spielen die Künstler und Kreativen, die von der Krise ja besonders betroffen sind, eine untergeordnete Rolle. Es gab 57 Pressekonferenzen zu Corona, und als es dann endlich in der 58. um Kunst und Kultur ging, war man völlig ratlos.

STANDARD: Ist man sich vielleicht der Größe der Kulturbranche nicht bewusst? Wir sprechen von über sechs Milliarden Wertschöpfung.

Drozda: Es gibt sogar eine Studie, in der 20 Milliarden geschätzt werden. Aber abgesehen von den Zahlen geht es hier um die Reputation unseres Landes. Kunst und Kultur ist das, wofür Österreich in der Welt bekannt ist. Insofern ist es besonders verwerflich, dass man das so ignoriert.

STANDARD: Sie waren selbst Kulturminister in einer ÖVP-Koalition: War es schwierig, sich da durchzusetzen?

Drozda: Es war unendlich mühsam. Aber mein Vorgänger Josef Ostermayer und ich waren damals in einer besseren Position, weil wir als Kanzleramtsminister und Finanzverhandler agieren konnten. Da hat der ÖVP-Finanzminister das Telefon alleine deswegen abgehoben! Nicht, weil er uns unbedingt bei der Kultur helfen wollte.

STANDARD: Das heißt, es rächt sich jetzt, dass man die Kulturagenden vom Kanzleramt in ein Staatssekretariat im Vizekanzleramt verschoben hat?

Drozda: Ganz klar. Ich habe das von Anfang an für wenig klug gehalten. Diese Wurschtigkeit ist so entsetzlich. Als Kulturpolitiker muss ich doch jetzt Leidensdruck verspüren, da muss ich schlaflose Nächte haben und alles daransetzen, dass es wieder losgehen kann. Man muss den Ministern und dem Kanzler auf die Nerven gehen, die Künstler und ihre Expertise zu sich holen und schauen, was man machen kann.

STANDARD: Aber wie viel kann man tatsächlich tun? Wenn man Epidemiologen zuhört, klingt es, als wären größere Indoor-Veranstaltungen eigentlich erst dann wieder möglich, wenn vielleicht in einem Jahr ein Impfstoff vorhanden ist. Sollte man also so ehrlich sein und das der Kulturbranche klar mitteilen?

Drozda: Es wäre jedenfalls wichtig, Ross und Reiter zu benennen und für Planungssicherheit zu sorgen. Ich glaube aber, man müsste hier überhaupt einen umgekehrten Weg gehen: nicht ein abstraktes Modell von Mathematikern und Epidemiologen der Kultur überstülpen, sondern zunächst in der Branche fragen, was sie sich wie vorstellen kann, und die Konzepte dann mit den Wissenschaftern abklären. In der Baubranche hat es genau so funktioniert. Man muss die Expertise jener, die es betrifft, mit einholen.

STANDARD: Es gibt in Deutschland das Vorhaben, Künstlern Grundeinkommen auf Zeit auszuzahlen. Wären Sie dafür zu haben? Sie wollten ja das bedingungslose Grundeinkommen einst an Künstlern testen.

Drozda: Ich habe das Grundeinkommen ins Spiel gebracht, um es an einer gering bis prekär verdienenden Berufsgruppe auszuprobieren, auch einer Erweiterung auf weitere Branchen würde ich mich nicht verschließen. Aktuell wäre ich sehr für ein solches Grundeinkommen für freischaffende Künstler und Kreative, weil es schnell und unbürokratisch ist. 1.000 Euro monatlich von Beginn des Lockdowns bis zumindest Ende August wären angemessen. Und für Vereine und staatliche Kultureinrichtungen braucht es einen ernsthaft konzipierten Rettungsschirm.

STANDARD: Einrichtungen im Eigentum der öffentlichen Hand können sich ja eigentlich darauf verlassen, dass diese auch für die Schäden aufkommt. Nun bitten aber zum Beispiel die hochsubventionierten Vereinigten Bühnen Wien (VBW) auch beim Publikum um Spenden. Sie waren selbst Chef der VBW: Ist das redlich?

Drozda: Eine solche Spendenaktion zum jetzigen Zeitpunkt versteht niemand, ich auch nicht. Spenden sammeln sollten humanitäre Hilfsorganisationen, aber nicht die staatlichen Kulturbetriebe.

STANDARD: Sie hätten das als VBW-Chef also nicht gemacht?

Drozda: Nein. In der aktuellen Lage ist das nicht nachvollziehbar.

STANDARD: Den Bundesmuseen oder auch der Staatsoper werden noch länger die Touristen ausbleiben. Sollte man die Gelegenheit nützen und mehr heimisches Publikum in die Häuser locken, etwa durch Gratistickets? Oder eine österreichweite Museumskarte, wie sie seit langem der Museumsbund fordert?

Drozda: Also ich bin überhaupt einmal froh, dass die Museen nun doch wieder aufsperren. Die wichtigste Aufgabe der Kulturpolitik wäre es nämlich gewesen, genau darauf hinzuwirken. Alles, was hilft, mehr heimisches Publikum ins Museum zu bringen, ist diskussionswürdig. Ich fordere schon seit längerem den freien Museumssonntag. Man sollte auch die Forschungs- und Restaurationsarbeit wieder stärker forcieren. Und: Man muss auch nicht alles den Besucherquoten unterwerfen. Man könnte jetzt die Frage stellen, ob es wirklich immer mehr sein muss.