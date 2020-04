In einem offenen Brief kritisieren Interessenvertreter und Organisationen, dass ausländische Pflegerinnen nicht ausreichend mit Hilfszahlungen aus dem Fonds rechnen können

33.000 Menschen nutzen in Österreich 24-Stunden-Betreuung. Doch viele Betreuerinnen schauen beim Härtefallfonds durch die Finger. Foto: imago/photothek

Jahrelang pflegten 24-Stunden-Betreuerinnen aus Osteuropa für die öffentliche Wahrnehmung unsichtbar Österreichs Großelterngeneration, nun vergeht kaum ein Tag, an dem die Berufsgruppe nicht in Titelzeilen vorkommt. Immerhin werden Betreuerinnen mittlerweile über Ländergrenzen hinweg eingeflogen, in den letzten Tagen sorgte zudem ein Zwist über Sonderzüge für Aufsehen in gleich mehreren Ländern.

Bei aller Aufmerksamkeit jedoch hätten die Betreuerinnen keinen ausreichenden Zugang zu Geldern aus dem Härtefallfonds, kritisieren nun mehrere Organisationen und Akteure. Dieser soll bekanntlich jene Unternehmer unterstützen, die hart von der Coronavirus-Krise getroffen worden sind – 82.000 Anträge wurden Stand Montag gestellt. Nachdem etwa 60.000 Personenbetreuerinnen, die in Österreich arbeiten, selbstständige Unternehmerinnen sind, sind auch diese prinzipielle Adressatinnen.

Man wolle mit dem Härtefallfonds "so gut wie möglich" helfen, hieß es vergangene Woche von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), man zeige "in vielen Bereichen Kulanz und Flexibilität". Allein in der ersten Phase – derzeit läuft Phase zwei – seien 121 Millionen Euro ausbezahlt worden. Auch Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) sprach am Wochenende im Interview mit dem Kurier davon, mit dem Fonds könne man "die Firmen in der jetzigen, schwierigen Phase rasch unterstützen".

Hürden für Betreuerinnen

Tatsächlich aber, so heißt es in dem Brief an Blümel und Schramböck, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, gebe es für Personenbetreuerinnen aus dem Ausland unüberwindbare Hürden, die "allermeisten" von ihnen würden von den Zahlungen ausgeschlossen werden. Dass dies "ausgerechnet jene Schlüsselpersonen, die schon jetzt einen der wichtigsten Jobs gegen viel zu geringe Bezahlung machen", treffe, sei eine "extreme Ungerechtigkeit".

Konkrete Probleme gebe es etwa bei den Anforderungen an Antragsteller: Diese brauchen eine Einkommensteuer samt Steuerbescheid und ein österreichisches Bankkonto. Viele Betreuerinnen aber würden unter der Einkommensteuergrenze von 11.000 Euro liegen, wird in dem Brief argumentiert. "Sie haben daher meist weder eine Steuernummer noch einen Einkommensteuerbescheid", heißt es in dem Schreiben.

Kein österreichisches Konto, nur deutsche Formulare

Viele Betreuerinnen hätten außerdem kein österreichisches Bankkonto, immerhin kommt der Großteil der hier tätigen Betreuerinnen aus Osteuropa, etwa aus Rumänien, der Slowakei, Ungarn, Kroatien oder Polen. Doch auch eine österreichische Kontonummer ist Voraussetzung, um vom Härtefallfonds zu profitieren, wie auch auf der Website der Wirtschaftskammer, über die der Fonds abgewickelt wird, ersichtlich ist. Diese Hürde kritisierte kürzlich auch Wiens Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne). Die dritte Barriere: Das Antragsformular ist nur auf Deutsch verfügbar, auch das wird im Brief kritisiert.

Das Fazit: "Wir fordern die sofortige Streichung der Förderkriterien 'Steuernummer', 'Einkommensteuerbescheid' und 'österreichisches Bankkonto' für Zahlungen aus dem Härtefallfonds. Weiters fordern wir, dass das Antragsformular auch in übersetzter Form zur Verfügung gestellt wird." Immerhin seien 24-Stunden-Betreuerinnen hier berufstätig und würden hier ihre Sozialabgaben zahlen – zum Teil seit vielen Jahren.

"Wertschätzung" und Fairness

Federführend an dem Brief war die Aktivistengruppe Drept (Gerechtigkeit in der Pflege und Personenbetreuung), unterzeichnet wurde er unter anderem von der Diakonie und der oberösterreichischen SPÖ-Vorsitzenden Birgit Gerstorfer. Von der Direktorin der Diakonie, Maria Katharina Moser, heißt es dazu: "So groß der Aufwand ist, den man nun betreibt, um die Frauen wieder ins Land zu holen und das System wieder zum Laufen zu bringen, so klein ist auf der anderen Seite die Bereitschaft, die Leistung der PersonenbetreuerInnen auch angemessen wertzuschätzen und sie fair zu behandeln."

Moser sieht es zudem problematisch, dass jene Betreuerinnen, die aufgrund der Reisebeschränkungen derzeit nicht nach Österreich kommen können, keinen Zugang zum Härtefallfonds hätten: "Sie haben ein Anrecht auf Kompensation ihrer Verdienstentgänge – so wie alle selbstständig Beschäftigten, die hier sind und denen ihr Einkommen weggebrochen ist."

"24-Stunden-Betreuerinnen leisten einen enorm wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft", heißt es von SPÖ-Landesrätin Gerstorfer, "sie sind genauso Unternehmerinnen wie alle anderen". Auch sie fordert eine Anpassung der Richtlinien, "um diese Berufsgruppe nicht auszuschließen". Auf dem Brief sind zahlreiche weitere Organisationen als Unterzeichner angeführt, darunter die Grünen Wien-Hietzing, die Interessengemeinschaft pflegender Angehöriger, das Frauen-Lesben-Mädchen-Zentrum Wien und Wien Andas.

Aus den Büros von Schramböck und Blümel kam bis Redaktionsschluss keine Antwort auf die Frage des STANDARDs, ob diesbezügliche Änderungen in den Richtlinien des Härtefallfonds geplant sind. Erst am Dienstag wurden diese abgeändert: So werden nun auch Personen aufgenommen, die mit mehreren geringfügigen Einkommen über die Geringfügigkeitsgrenze kommen. (Gabriele Scherndl, 29.4.2020)