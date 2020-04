Soll reiche Männer verführen und in eine Falle locken: Marie Gillain als Nathalie in "Der Lockvogel", Arte, 22.40 Uhr. Foto: Little Bear Productions / France 2 Cinéma / M6

20.15 HISTORIENDRAMA

Licht (D/A 2016, Barbara Albert) Im Wien des Jahres 1777 begegnet die 18-jährige, als erblindete Klaviervirtuosin stadtbekannte Maria Theresia "Resi" Paradies dem umstrittenen Arzt Franz Anton Mesmer. Barbara Albert erzählt, auf historischen Tatsachen beruhend, die Geschichte einer Emanzipation. Bis 21.50, Arte

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Sehnsucht Sicherheit Moderne Technologien sind Teil des Kampfs gegen das Coronavirus. Auch das Schließen von Grenzen wird im Namen der Sicherheit akzeptiert. Was davon wird bleiben? Hanno Settele fragt nach, im Anschluss daran wird um 21.05 in Talk 1 über Urlaub auf Abstand diskutiert. Bis 21.05, ORF 1

21.50 DOKUMENTATION

Skandal! Ist die Freiheit der Kunst in Gefahr? Immer mehr Gruppen klagen Beleidigung, Rassismus oder Sexismus an, fühlen sich als Opfer inadäquater Darstellungen. In der Folge werden Gemälde abgehängt, Filmszenen entfernt. Droht eine neue Zensur? Bis 22.40, Arte

22.30 MAGAZIN

Menschen & Mächte: Anne Franks Wiener Stiefschwester – Das Mädchen, das überlebte Die Geschichte von Eva Geiringer, die 1929 in Wien geboren wurde – im selben Jahr wie Anne Frank. Geiringer überlebte Auschwitz, ihre Mutter heiratete in Amsterdam den ebenso überlebt habenden Vater Franks. Bis 23.20, ORF 2

22.40 SOZIALDRAMA

Der Lockvogel (L’appât, F 1995, Bertrand Tavernier) Die 18-jährige Nathalie (Marie Gillain) und ihre beiden Freunde träumen davon, eine Modekette zu gründen. Um an das nötige Geld zu kommen, planen sie Überfälle, für die Nathalie als Lockvogel fungieren soll. Regisseur Bertrand Tavernier erzählt seine verstörende, auf einem wahren Fall basierende Geschichte nüchtern und einfühlsam. Bis 0.35, Arte

23.20 NÖSTLINGER-VERFILMUNG

Maikäfer flieg (A 2016, Mirjam Unger) Mirjam Unger hat die 1973 erschienenen Kriegserinnerungen von Christine Nöstlinger fürs Kino adaptiert und sich dabei vor allem an die Kinderperspektive gehalten, wodurch der Film gewonnen hat. Bis 1.05, ORF 2

