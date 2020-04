Für die Sozialdemokratie in Österreich schaut es bitter aus: In Umfragen liegt die SPÖ bei gerade noch 19 Prozent. Für die Genossen wird es auch kein Trost sein, dass es der sozialdemokratischen Bewegung in Europa so gut wie nirgends viel besser geht. Zugleich scheint die Corona-Krise auch eine Chance zu bieten: Plötzlich ist wieder von Vermögenssteuern und Umverteilung die Rede. Die Kassiererin im Supermarkt, das theoretische Kernklientel der Sozialdemokraten, ist zur Heldin der Stunde mutiert.

Welche Rezepte und Ideen können die Sozialdemokratie von morgen beleben, werden SPÖ, SPD und Co nochmal die Zukunft gestalten oder nur noch ihr Andenken verwalten? Darüber wollen wir in einer neuen Ausgabe von "Der STANDARD mitreden" diskutieren. Mit dabei: Der Chef der der Nachwuchsorganisation der SPD (Jusos), Kevin Kühnert. Und: Die Frauenvorsitzende und Landtagsabgeordnete der Wiener SPÖ, Marina Hanke sowie der politische Aktivist und Kritiker des Partei-Establishments Rudi Fußi. Sowie: Der Buchautor und linke Querdenker Robert Misik.

Wir diskutieren über Ihre Postings

Stellen Sie Ihre Fragen an unsere Gäste und schreiben Sie uns anlässlich des 1. Mai, was Sie sich von der Sozialdemokratie in Zukunft erwarten. Über die spannendsten Posts wollen wir diskutieren. Kevin Kühnert sorgte vor einem Jahr für rege Debatten, als er in einem Interview mit der Zeit davon sprach, dass er große Firmen wie BMW "kollektivieren" möchte. Fußi gilt als Schreck der SPÖ-Führung: Seine beißende Kritik in sozialen Medien erreicht zehntausende Menschen. Wo bleibt die feministische Perspektive in der SPÖ – wo die großen gesellschaftspolitischen Debatten. Über all das wollen wir diskutieren. Seien Sie dabei! Austrahlungstermin ist wie immer Donnerstag ab 16.00 Uhr. Moderation: András Szigetvari. (red, 28.4.2020)