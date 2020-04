Vor etwas mehr als einem Jahr brachte Metallica die Stadthalle zum Beben – für heuer sieht es sogar für weit kleinere Konzerte mager aus. Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Wien – Sieben Wochen Ausnahmezustand nehmen ein Ende. Wie die Bundesregierung am Dienstag angekündigt hatte, werden die Corona-Maßnahmen in allen relevanten Bereichen gelockert oder laufen ganz aus. Lesen Sie hier die Details. Am Abend waren Gesundheitsminister Rudolf Anschober in der ZIB 2 und Vizekanzler Werner Kogler im "Report" zu Gast.



Anschober verteidigte die umstrittene Aufforderung, auf private Treffen zu verzichten. Der sogenannte "Ostererlass" habe nicht funktioniert, die Absichten dahinter seien aber richtig gewesen. Laut Juristen im Ministerium seien die Bestimmungen auf jeden Fall verfassungskonform, die Entscheidung liege bei den Höchstgerichten.

Wohl heuer keine Großkonzerte

Es werde keine Polizeikontrollen im privaten Bereich geben, beteuert Anschober, "und das sieht auch der Innenminister so". Für Nachtlokale sieht es laut Gesundheitsminister schlecht aus, ob es heuer noch Konzerte zum Beispiel in der Wiener Stadthalle geben wird, kann er nicht bestätigen.

Die umstrittene "Stopp Corona"-App und die zwei Millionen dazugehörigen Schlüsselanhänger, die Kanzler Kurz verteilen wollte, verteidigt er: das Programm werde noch ergänzt. Es gelte zum Beispiel arbeitsrechtliche Fragen zu klären, nächste Woche soll die App präsentiert werden.

Kompromiss in der Gastro

Zuvor war Vizekanzler Werner Kogler im "Report" zu Gast und beantwortete Fragen zur aktuellen Entwicklung. Die neuen Regelungen in der Gastronomie beschreibt er als Kompromiss und Ausnahmeregelung: "Die Gastro hat eigene Bedürfnisse und die Alternative wäre gewesen, gar nicht aufzusperren." Dass hier gesundheitliche Interessen hier wirtschaftlichen weichen müssten, wollte er nicht wahrhaben.

In Sachen Kultur sagt Kogler wenig Konkretes sagen, weil "es vor allem beim Theater noch keine Lösung gebe". Er lobt die Maßnahmen der Regierung und das Engagement der Bevölkerung, deswegen wäre es bereits ein großer Erfolg, dass Museen Mitte Mai aufsperren dürften. Die angekündigten "20 Quadratmetern pro Zuseher" für kulturelle Veranstaltungen bezeichnete er als "Gedankenexperiment".

Ein-Meter-Abstand-Regel bleibt

Dass Menschen bei Großveranstaltungen eng aneinander stehen, könne sich Kogler bis auf Weiteres nicht vorstellen. Auch die Ein-Meter-Abstand-Regel werde wohl nach September weiter bestehen. Bestimmte Sportarten könnten bereits ab Mitte Mai stattfinden, Kampfsportarten und Mannschaftssport mit Körperkontakt sein jedoch unverantwortlich und könnten ohne Tests nicht stattfinden. Die Bundesliga habe dafür aber bereits erste Vorschläge gebracht.

Angesprochen auf die für 2022 angekündigte ökosoziale Steuerreform meint Kogler: "Die ökosoziale Steuerreform könnte ein guter Jobmotor sein. Berechnungen zeigen positive Arbeitsplatzeffekte und wir werden uns aus der Krise rausinvestieren müssen." Da werde es um Umwelt- und Klimatechnologien gehen. "In der Umwelt- und Klimaschutztechnologie können Europa und Österreich Vorreiter sein", meint Kogler. Diese Art von Globalisierung werde keine Zukunft haben und es sei wichtig, dass man in Europa autarker werde und sich weniger in die Abhängigkeit von anderen Kontinenten begebe wie bisher. (and, bed, 28.4.2020)