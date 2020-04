Der Asteroid 1998 OR2 scheint eine Gesichtsmaske zu tragen. Foto: Arecibo Observatory/NASA/ NSF

New York – Heute kurz vor Mittag nach mitteleuropäischer Sommerzeit wird ein sogenannter "potenziell gefährlicher" Asteroid freilich in beruhigend großem Abstand an unserem Heimatplaneten vorüber fliegen. Der gewaltige Brocken mit einem Durchmesser von rund zwei Kilometern trägt die Bezeichnung (52768) 1998 OR2 – und er scheint angesichts der Annährung an die vom Corona-Virus geplagte Erde eine eigene "Gesichtsmaske" mitgebracht zu haben.

Das Arecibo-Observatorium in Puerto Rico hat die Annäherung des 1998 entdeckten Asteroiden überwacht und kürzlich neue Bilder von ihm veröffentlicht. "Die kleinräumigen topografischen Merkmale wie Hügel und Klippen auf einer Seite des Asteroidensind wissenschaftlich faszinierend", sagte Anne Virkki, Leiterin des Planetenradars am Arecibo-Observatorium. "Und es sieht mit viel Phantasie so aus, als hätte OR2 1998 daran gedacht, eine Maske zu tragen."

Die Flugbahn des Asteroiden 1998 OR2 durch das innere Sonnensystem. Illustr.: Nasa

"Potenziell gefährliches Objekt"

Obwohl der Asteroid bei seinem Vorbeiflug am Mittwoch keine Bedrohung für die Erde darstellt, wird er als "potenziell gefährliches Objekt" eingestuft, da es sich bei ihm um ein äußerst großes Objekt handelt, dessen Umlaufbahn die Erdbahn in einer Entfernung von weniger als 0,05 Astronomischen Einheiten kreuzt. Eine Astronomische Einheit, also 149,6 Millionen Kilometer, entspricht der durchschnittlichen Entfernung zwischen Erde und Sonne.

Auf Basis der neun Bilder haben die Wissenschafter geschätzt, dass der Asteroid 1998 OR2 einen Durchmesser von ungefähr zwei Kilometern und eine Länge von etwa vier Kilometern besitzt und sich alle 4,1 Stunden einmal um seine Achse dreht. Der Asteroid wird heute gegen 05.56 Uhr Ortszeit US-Ostküste bzw. 11.56 Uhr MESZ der Erde am nächsten kommen. Dann wird der Brocken rund 6,3 Millionen Kilometer von unserem Heimatplaneten entfernt sein, das ist etwa die 16-fache Durchschnittsdistanz zwischen Erde und Mond.

Video: Die Passage von 1998 OR2. NASA

Nächste Annäherung in 59 Jahren

Während OR2 1998 also derzeit keine Bedrohung für uns darstellt, ist unklar, was die ferne Zukunft bringen wird. Die aktuellen Beobachtungen mit dem Arecibo-Observatorium werden den Wissenschaftern dieser Hinsicht jedoch wichtige Erkenntnisse bringen. Immerhin weiß man heute schon, dass der Asteroid in diesem Jahrhundert noch zwölf Mal die Erde passieren wird. Und er bleibt für die nächsten 200 Jahre der einzige bekannte Asteroid dieser Größenordnung, der der Erde so nahe kommen wird.

Nur zwei dieser Vorüberflüge in den Jahren 2079 und 2127 werden den Asteroiden näher an die Erde heranbringen als die diesjährige Passage. Die nächste Begegnung findet am 26. April 2079 statt. Dann wird uns 1998 OR2 in einem Abstand von 1,8 Millionen Kilometern besuchen, das wäre dann die 4,6-fache Entfernung des Mondes.



"Mit den Radarmessungen können wir genauer herausfinden, wo sich der Asteroid in Zukunft befinden wird, einschließlich seiner zukünftigen Annäherungen an die Erde", sagte Flaviane Venditti, Wissenschafterin am Arecibo-Observatorium. "Im Jahr 2079 wird der Asteroid 1998 OR2 der Erde etwa 3,5-mal näher sein als in diesem Jahr. Daher ist es wichtig, seine Umlaufbahn sehr genau zu kennen."

Wo 1998 OR2 am Nachthimmel zu finden ist. Grafik: Dominic Ford/In-The-Sky.org

1998 OR2 live oder sogar selbst beobachten

Nicht nur Wissenschafter werden die Passage von 1998 OR2 mitverfolgen, auch interessierte Laien steht diese Möglichkeit in einem Live-Webcast offen: Das Virtual Telescope Project überträgt das Ereignis im Internet. Auf der Nachtseite unseres Planeten kann man den Vorüberflug auch selbst beobachten, sofern das Wetter dies zulässt. Laut "The Sky Live" besitzt der Asteroid derzeit eine relative Helligkeit von 11, was zu schwach ist, um ihn mit bloßem Auge zu sehen. Ferngläser und kleine Teleskope mit einer Öffnung von 70 bis 80 Millimetern sollten aber für einen Blick auf den Brocken ausreichen. Die obere Grafik zeigt den Weg des Asteroiden über den Nachthimmel vom 27. April bis 1. Mai. (tberg, 29.4.2020)