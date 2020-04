Fake News und Verschwörungstheorien florieren in Zeiten von Corona. Was im Netz mehr und mehr Überhand gewinnt, greift nun auch auf die echte Welt über. So kommt es immer häufiger zu Sachbeschädigungen und Demos. Auch Phishing-Mails haben in den vergangenen Wochen stark zugenommen. So zielen Kriminelle auf Empfänger von Online-Bestellungen ab – Vorsicht ist also angebracht! Wusstet ihr zuletzt, dass es beim MacBook Pro eine "falsche" Seite zum aufladen gibt? Wie Nutzer berichten, soll es zu kuriosen Problemen beim Aufladevorgang kommen. Viel Vergnügen beim Lesen!

Fake-News und Verschwörungstheorien: Corona sorgt für neue Eskalationsstufe

Cyberkriminelle greifen gezielt Empfänger von Online-Bestellungen an

Macbook Pro wird laut und langsam, wenn man es von der "falschen" Seite auflädt

Amsterdam–Brüssel in 30 Minuten: Niederlande träumen vom Hyperloop

Sebastian Kurz flutet Tiktok

Mozilla: Welche Videochat-Programme vertrauenswürdig sind – und welche nicht

Fedora 32: Neue Version der Linux-Distribution verspricht bessere Performance

30 Mal so viele Videokonferenzen: Zoom schließt Deal mit Oracle