Physiotherapeut Roman Pallesits zeigt heute die Fitnessübung "Pull apart", die Sie zu Hause einfach mitmachen können – ein STANDARD-Video

Fit bleiben in Corona-Zeiten – dazu muss man nicht unbedingt vor die Tür gehen. Physiotherapeut Roman Pallesits zeigt jede Woche eine Übung zum Mitmachen. Bei der Übung "Pull apart" wird insbesondere der Schultergürtel positioniert. Die Position des Schultergürtels sei ausschlaggebend für die Körperposition, so Pallesits. (red, 30.4.2020)