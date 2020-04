In dieser Galerie: 11 Bilder "Old World" "Old World" "Old World" "Old World" "Old World" "Old World" "Old World" "Old World" "Old World" "Old World" "Old World"

Mit Old World steht ein vielversprechendes Strategiespiel bevor, bei dem Soren Johnson, der ehemalige Lead Designer von Civilization IV, seine Finger im Spiel hat. Konkret erscheint das Game als Early-Access-Titel am 5. Mai im Epic Games Store – vorerst exklusiv. Wann der Titel auf Steam oder anderen Plattformen landet, ist bisher unbekannt. Das Spiel erscheint vorerst nur für Windows und kostet 32,99 Euro.

Mohawk Games

Erinnerungen an "Civilization"

Wer einen ersten Blick auf erste Gameplay-Videos und Screenshots wirft, wird schnell an Civilization erinnert. Allerdings soll Old World kein Klon der populären Globalstrategie-Serie werden, sondern das Genre voranbringen und auch zugänglicher machen. Wie schon bei Civilization wird auf eine rundenbasierte Steuerung gesetzt – sieben Nationen stehen zum Start zur Verfügung. Über Hexfelder bewegt man sich über den Globus und breitet sich dort auch zunehmend aus.

Storytelling im Fokus des Spiels

Old World will aber vermehrtes Storytelling bieten und bringt dabei Elemente von Crusader Kings und Stellaris mit sich. So gilt es nicht nur den Staat zu lenken, sondern sich auch ums Wohlbefinden des Anführers zu kümmern. Stirbt dieser, benötigt man einen Nachfolger. Dieser wächst allerdings nicht auf den Bäumen, also muss gemeinsam mit einem Partner für Nachwuchs gesorgt werden. Zudem gilt es, das Volk zu überzeugen, dass man der oder die Richtige für den Job ist.

Begrenzte Befehle und Zufälle

Immer wieder treten auch unterschiedliche Ereignisse auf, die einem das Leben als Anführer erleichtern oder erschweren. Die Spieleschmiede will zum vollen Release rund 2.000 solcher Geschehnisse bieten, die zufällig auftreten können. Zuletzt wird das Befehlsvermögen begrenzt: Anstatt sämtliche Einheiten in einem Zug zu steuern, ist hier nur eine begrenzte Anzahl an Befehlen möglich. Mit eingenommen ist hierbei der Bau von Gebäuden und Diplomatie.

Das zweite Spiel der Spieleschmiede

Wie lange Old World im Early-Access-Stadium verbleiben wird, ist unklar. Mohawk Games, die Spieleschmiede hinter dem Game, wurde 2013 gegründet und hat ein Spiel im Portfolio: Offworld Trading Company. Das Game erschien 2016 und weist auf Steam "größtenteils positive" Wertungen auf. An Old World dürfte somit bereits länger gearbeitet werden. (Daniel Koller, 29.4.2020)