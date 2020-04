Foto: DayZ

DayZ-Entwickler Bohemia Interactive hat sein Studio in Bratislava geschlossen. Dies soll im Einvernehmen zwischen Management und Studioleitern geschehen sein, wie auf Twitter geschrieben wurde. Die Entwicklung des Spiels soll aber regulär weiterlaufen, wie ferner festgestellt wurde. Offenbar werden die restlichen Mitarbeiter auf unterschiedliche Standorte aufgeteilt, wo sie weiter an dem Game arbeiten sollen.

Neuerungen sollen kommen

Erst kürzlich soll sich ein Entwickler des Studios auf Reddit zu Wort gemeldet haben. Er behauptete dort, dass der Support für das Survival-Game bald ende. Dem widerspricht Bohemia Interactive nun aber. So soll am Gameplay gefeilt, die Stabilität der Server verbessert, der Mod-Support ausgeweitet und neue Waffen im Spiel landen. Der in dem Tweet verlinkte Blogeintrag wurde bereits im Jänner verfasst.

"DayZ" als Ewig-Baustelle

DayZ war seit 2012 in Entwicklung und startete 2013 als Early-Access-Titel. Das Zombie-Survival-Spiel verkaufte sich millionenfach. Schnell sammelten sich Beschwerden, dass versprochene Features nicht geliefert werden und dass das Game fehlerhaft sei. Selbst zum Release im Jahr 2018 soll DayZ unfertig gewesen sein. Einige ehemalige Mitarbeiter sind bereits zu neuen Ufern aufgebrochen. So wird in Bratislava an einem neuen Survival-Shooter mit österreichischer Beteiligung gearbeitet. (red, 29.4.2020)