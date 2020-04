Paulo Dybala hat mit dem Virus zu kämpfen. Foto: APA/AFP/MARCO BERTORELLO

Turin/Wien – Es schien, als hätte es Paulo Dybala bereits überstanden, doch der Stürmer in Diensten von Juventus Turin soll einem Bericht der spanischen TV-Sendung "El Chiringuito" zu Folge nun bereits zum vierten Mal positiv auf Covid-19 getestet worden sein.

Bereits am 21. März hat ein Test ergeben, dass sich der Argentinier mit dem Corona-Virus infiziert hat. Damals postete er ein Foto mit seiner Freundin Oriana Sabatini auf Instagram und erwähnte dabei das positive Testergebnis.

Später berichtete er von Problemen beim Training, dass er kaum Luft bekommen habe. "Nach fünf Minuten habe ich mich schwer gefühlt, und meine Muskeln haben geschmerzt. Deshalb musste ich aufhören", klagte der 26-Jährige. Nach wenigen Tagen fühlte er sich allerdings deutlich besser, verspürte keine Symptome mehr und begann wieder leicht zu trainieren.

Ein neuerlicher positiver Test ist zwar eher ungewöhnlich, kommt aber – wenn auch selten – vor. Auch Atalanta Bergamos Keeper Marco Sportiello wurde nach einem positiven Testergebnis erneut positiv getestet, nachdem sich zwischendurch ein negatives Ergebnis ergeben hatte.

Nun wird sich Dybala wahrscheinlich einem Bluttest unterziehen. Eine Analyse soll Aufschluss darüber bringen, wie es um die Antikörperbildung bestellt ist.

Hoffnung

Die Serie A ist seit 9. März auf unbestimmte Zeit unterbrochen. Zwölf Runden sind noch ausständig. Die 20 Erstligaklubs haben zuletzt einstimmig für eine Fortsetzung der Saison gestimmt. Italiens Regierung will nach dem 18. Mai prüfen, ob die Bedingungen für einen Neustart gegeben sind. Ab dem 4. Mai soll die Ausgangssperre schrittweise gelockert werden, damit könnten Profisportler wieder individuell trainieren. Das kündigte Ministerpräsident Giuseppe Conte am Sonntag an. Mannschaftstraining soll ab dem 18. Mai wieder möglich sein. (red, 29.4.2020)