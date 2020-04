Nun soll verhandelt werden, wie die AUA die Turbulenzen übersteht, die ihr die Corona-Krise beschert hat. Foto: APA/Jäger

Wien – Am Dienstagabend hat die AUA ihren Antrag auf staatliche Unterstützung bei der Finanzierungsagentur Cofag gestellt. Bestätigt wurde, dass die Airline 767 Millionen Euro braucht. Eingebracht wurde der Antrag bei der dafür zuständigen Oesterreichischen Kontrollbank (OeKB), aber auch die Cofag beschäftigt sich bereits mit den Summen, die die AUA braucht. Und so setzen sich diese zusammen: 410 Millionen Euro braucht die AUA in Form staatlich garantierter Kredite, 90 Millionen Euro will sie als sogenannten Fixkostenzuschuss bekommen. Die restlichen 267 Millionen Euro sollen als Zuschuss fließen, dieses Geld soll in Form von Eigenkapital ins Unternehmen gepumpt werden.

Die 267 Mio. Euro braucht die AUA, um die Kredite auch wieder zurückzahlen zu können – und da stellt sich eben die viel diskutierte Frage der Besicherung. Die Republik besteht auf Standortgarantien und möglicherweise einer Beteiligung – allerdings sind all das Themen, die mit AUA-Mutter Lufthansa zu besprechen sind.

Deren Spitze wird heute bei der österreichischen Regierung vorsprechen. Dass die Deutschen (die Lufthansa braucht selbst zehn Milliarden Euro) einen Einstieg des Staats mitsamt Mitspracherechten in der Lufthansa ablehnen, ist bekannt – eine Beteiligung Österreichs an der AUA-Mutter wird aber wohl trotzdem diskutiert werden. Zuständig für diesen Teil der Verhandlungen: die staatliche Beteiligungsholding Öbag.

Kurz nennt Bedingung für Unterstützung



Die Regierungsspitze lässt sich vor dem Treffen mit dem Lufthansa-Vorstand nicht in die Karten blicken. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sagte in einer Pressekonferenz, es sei lediglich ein erster Gesprächstermin, um den die Lufthansa gebeten habe. Das Motto "Koste es, was es wolle" gelte für den Standort, nicht für einzelne Unternehmen wie die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA). Kurz verwies mehrmals darauf, dass man ein deutsches Unternehmen nicht unterstützen werde, ohne einen Vorteil zu haben.

Fortbestandsfrage

Die Frage, ob die genannten 267 Mio. Euro an Zuschuss gewährt werden, spielt aber auch akut eine Rolle. Am Donnerstag muss der Wirtschaftsprüfer PwC eine Fortbestandsprognose abgeben – und sollte die nicht positiv ausfallen, müsste die AUA auch Insolvenzszenarien in Erwägung ziehen. Wobei es, wie berichtet, etliche Experten gibt, die ein Sanierungsverfahren mit Eigenverantwortung so dramatisch nicht fänden. In dem Fall könnte die AUA ihre "Altlasten" (wie teure Pilotenverträge) loswerden, argumentieren sie.

Der genannte Fixkostenzuschuss würde – wenn er denn kommt – frühestens Ende des Jahres ausbezahlt werden können. Die Richtlinie, die es der Cofag ermöglichen soll, solche Zuschüsse auszuzahlen, ist noch nicht bei der EU notifiziert worden. Das muss aus beihilferechtlichen Gründen geschehen.

Bevor das alles spruchreif ist, muss die AUA aber noch ihre Hausaufgaben fertigstellen. Denn der Antrag, den sie eingebracht hat "ist in dieser Form noch nicht genehmigungsfähig", wie Cofag-Sprecher Alfred Autischer sagt. Noch fehle der Kreditvertrag der AUA mit ihren Banken (Erste und Raiffeisen Bank International) und der Nachweis, dass der Kredit auch rückgezahlt werden kann. Diese Unterlagen sollen demnächst folgen.

Kurzstrecken reduzieren

Bei den Gesprächen am Mittwochabend wird es jedenfalls auch um die künftige Klimastrategie der Airline gehen. Die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler stellte bereits vor zwei Wochen klar, dass Staatshilfen in Millionenhöhe an Klimaschutzbedingungen gebunden sein müssen. Bisher wurden dahingehend keine Details genannt, nun dürfte es aber zu einer ersten Einigung zwischen Türkis und Grün gekommen sein: "Es besteht Einigkeit innerhalb der Koalition, dass Kurzstrecken reduziert und internationale Verbindungen gestärkt werden sollten", sagte der grüne Verkehrssprecher Hermann Weratschnig zum STANDARD.

Bei anderen Themen wie beispielsweise einer weiteren Erhöhung der Flugticketabgabe dürfte es offenbar – zumindest vorerst – keine Einigung geben, wie aus Regierungskreisen zu hören ist. Mit der Lufthansa soll dem Vernehmen nach auch über eine Modernisierung der Flotte gesprochen werden – vor allem in puncto Schadstoffreduzierung und Lärmreduktion. (Renate Graber, Nora Laufer, 29.4.2020)