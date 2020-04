"The Last Of Us 2" erscheint am 19. Juni. Foto: Sony

Die Geschichte von The Last Of Us 2 soll seit kurzem gänzlich im Netz zu finden sein. Ein wütender Mitarbeiter soll nach einem Streit etliche Zwischensequenzen verbreitet haben – darunter das Ende des anstehenden Spiels. Entwickler Naughty Dog reagierte auf den Leak bestürzt. Zugleich wurde ein Release-Datum genannt: So erscheint das Spiel am 19. Juni. Zuvor wurde The Last Of Us 2 auf unbestimmte Zeit verschoben.

Unpopuläre Entscheidung beim Storytelling

Im Netz haben sich nun etliche User zusammengefunden, die offenbar alle Infos aus den entwischten Videos nachgelesen haben. Sie kündigen an, das Game nun doch nicht mehr spielen zu wollen beziehungsweise ihre Vorbestellung zu stornieren. Offenbar hat Hersteller Naughty Dog unpopuläre Entscheidungen beim Storytelling getroffen. The Last Of Us gilt als eines der besten Spiele der jüngsten Vergangenheit. Dementsprechend groß sind die Erwartungen.

PlayStation

Gleich zwei PS4-Blockbuster im Sommer

Die Entscheidung, das Spiel nun doch zu veröffentlichen, dürfte Publisher Sony außerdem nicht allzu einfach gefallen sein. So erscheint mit Ghost of Tsushima knapp ein Monat später ein weiterer Exklusivtitel für die Playstation. Normalerweise werden die teuren Eigenproduktionen über die Monate verteilt veröffentlicht, damit sich die Spiele nicht gegenseitig Verkäufe wegnehmen. Der Leak hat nun aber dazu geführt, dass im anstehenden Sommer gleich zwei Blockbuster für die PS4 erscheinen. (red, 29.4.2020)